В Якутии при пожаре погибли двое взрослых, трое детей пострадали

В Якутии произошел пожар, который унес жизни двух человек. Трое детей находятся в больнице, сообщает 29 октября пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.



Информация о возгорании поступила спасателям в 03:25 по местному времени. Горела квартира в двухэтажном доме на улице Ленина в селе Верхневилюйск Верхневилюйского района.



В квартире спасатели обнаружили тело 21-летнего погибшего и четверых пострадавших, среди них три ребенка. 31-летнюю женщину медикам спасти не удалось. Трое детей (2017, 2016 и 2012 годов рождения) находятся в больнице.

