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В Якутии при пожаре погибли двое взрослых, трое детей пострадали

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В Якутии произошел пожар, который унес жизни двух человек. Трое детей находятся в больнице, сообщает 29 октября пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Информация о возгорании поступила спасателям в 03:25 по местному времени. Горела квартира в двухэтажном доме на улице Ленина в селе Верхневилюйск Верхневилюйского района.

В квартире спасатели обнаружили тело 21-летнего погибшего и четверых пострадавших, среди них три ребенка. 31-летнюю женщину медикам спасти не удалось. Трое детей (2017, 2016 и 2012 годов рождения) находятся в больнице.

В результате пожара повреждена квартира на площади 12 квадратных метров. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС и сотрудники Следственного комитета. Причина пожара, виновник и размер ущерба устанавливаются.

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