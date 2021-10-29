Премьер Грузии заявил, что Михаил Саакашвили будет долго сидеть в тюрьме

«В частной клинике спецслужбы и государство не смогут защитить его безопасность и безопасность других на высоком уровне. Они (соратники Саакашвили. — Прим. ред. ) хотели мобилизовать 4–5–10 тысяч человек, чтобы нам пришлось быть в вечном хаосе, в напряженности. Мы не допустим эту провокацию, он должен понять, что он будет долго сидеть в тюрьме», — сказал Гарибашвили 28 октября в эфире телекомпании «Имеди».

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаилу Саакашвили предстоит отбыть весь положенный долгий тюремный срок. По его мнению, экс-глава государства планирует продолжить голодовку, чтобы оказаться в частной клинике.

Премьер добавил, что правительство выделило Саакашвили консилиум врачей, которые следят за ним и оказывают медицинскую помощь.

«Мы создали для него комфортные условия. В необходимое время мы переведем его в глданскую тюремную клинику», — сказал глава правительства.

Кроме того, премьер отметил, что передача Саакашвили Украине исключена. Такое действие будет означать, что «власть не уважает законов страны».

Саакашвили приехал из Украины в Грузию 29 сентября, 1 октября его задержали в Тбилиси. На родине против него возбудили ряд уголовных дел и приговорили к нескольким тюремным срокам. Свое задержание он считает незаконным, себя — политическим заключенным, а обвинения — сфабрикованными. Он объявил голодовку с требованием об освобождении.

Экс-президент Грузии покинул родину в 2013 году и уехал на Украину. Там в 2015 году он получил протекторат Петра Порошенко, его назначили на должность председателя Одесской областной государственной администрации, главы наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, председателя Совещательного международного совета реформ Украины и советника Порошенко. Кроме того, ему даровали гражданство Украины. В августе прошлого года он объявил о желании вернуться в Грузию.