К депутату из Ленобласти пришли с обысками. Он пытался откупиться от ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета Ленобласти 28 октября пришли с обысками к 41-летнему директору «Приозерского дорожного ремонтно-строительного управления» (ДРСУ) Александру Сычеву, который также является депутатом Гончаровского поселения Выборгского района.
Как сообщило издание 47news, мужчине вменяют дачу крупной взятки, которая якобы была адресована заместителю начальника одного из отделов ФСБ.
Зная о том, что в отношении него ведут оперативно-разыскные мероприятия, Сычев через посредника передал 10 миллионов рублей должностным лицам УФСБ.
По данным 47news, три миллиона были переданы подконтрольно. В качестве посредника выступил представитель топливной компании, зарегистрированной на Октябрьской набережной в деревне Новосаратовке. Первый транш прошел через счета этой фирмы, его обналичили. Так посредник стал формальным заявителем.
Сычев в 2002-м окончил филиал Военно-инженерного университета в городе Кстово. Он баллотировался самовыдвиженцем в депутаты в 2009 году, когда ему было 29 лет, но не прошел. Тогда в качестве места жительства он указывал Выборг, а работы — воинскую часть в поселке Кирилловское. В 2014-м, будучи директором госпредприятия «Выборгское дорожно-ремонтно-эксплуатационное управление», вновь избирался от «Единой России», однако выиграл выборы и стал муниципальным депутатом только в 2019-м.
Отметим, «Приозерское ДРСУ» — государственное предприятие, которое занимается содержанием дорог в Приозерском районе и половине Выборгского. Учредитель — комитет по дорожному хозяйству правительства Ленобласти. По данным СПАРК-Интерфакс, основным заказчиком является Ленавтодор. С 2017 по 2021 год контракты были заключены на 2,3 миллиарда рублей. Остальные соглашения заключены с поселениями.