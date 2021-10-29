К депутату из Ленобласти пришли с обысками. Он пытался откупиться от ФСБ

Зная о том, что в отношении него ведут оперативно-разыскные мероприятия, Сычев через посредника передал 10 миллионов рублей должностным лицам УФСБ.

Как сообщило издание 47news , мужчине вменяют дачу крупной взятки, которая якобы была адресована заместителю начальника одного из отделов ФСБ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета Ленобласти 28 октября пришли с обысками к 41-летнему директору «Приозерского дорожного ремонтно-строительного управления» (ДРСУ) Александру Сычеву, который также является депутатом Гончаровского поселения Выборгского района.

По данным 47news, три миллиона были переданы подконтрольно. В качестве посредника выступил представитель топливной компании, зарегистрированной на Октябрьской набережной в деревне Новосаратовке. Первый транш прошел через счета этой фирмы, его обналичили. Так посредник стал формальным заявителем.

Сычев в 2002-м окончил филиал Военно-инженерного университета в городе Кстово. Он баллотировался самовыдвиженцем в депутаты в 2009 году, когда ему было 29 лет, но не прошел. Тогда в качестве места жительства он указывал Выборг, а работы — воинскую часть в поселке Кирилловское. В 2014-м, будучи директором госпредприятия «Выборгское дорожно-ремонтно-эксплуатационное управление», вновь избирался от «Единой России», однако выиграл выборы и стал муниципальным депутатом только в 2019-м.

Отметим, «Приозерское ДРСУ» — государственное предприятие, которое занимается содержанием дорог в Приозерском районе и половине Выборгского. Учредитель — комитет по дорожному хозяйству правительства Ленобласти. По данным СПАРК-Интерфакс, основным заказчиком является Ленавтодор. С 2017 по 2021 год контракты были заключены на 2,3 миллиарда рублей. Остальные соглашения заключены с поселениями.