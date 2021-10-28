«Понятно, что пациент вакцинированный заболеть может». Проценко объяснил, зачем нужно вакцинироваться

Ношение маски может предотвратить заражение коронавирусом, но вакцинация — это подготовка иммунной системы к встрече с вирусом. Об этом 28 октября рассказал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью на телеканале «Россия 1».

«Очень важно понять, что вакцина — это не защита от факта инфицирования. Предотвратить инфицирование может ношение маски, вакцинация — это подготовка организма, подготовка иммунной системы организма к встрече с вирусом. Поэтому совершенно понятно, что пациент вакцинированный заболеть может. Вопрос, как он протекает — бессимптомно, с легким течением — возможно с госпитализацией. Но процент этот ничтожно низкий», — сказал Проценко.