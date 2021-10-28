FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +9
70.52р81.84р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

«Понятно, что пациент вакцинированный заболеть может». Проценко объяснил, зачем нужно вакцинироваться

17
Печать

Ношение маски может предотвратить заражение коронавирусом, но вакцинация — это подготовка иммунной системы к встрече с вирусом. Об этом 28 октября рассказал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью на телеканале «Россия 1».

«Очень важно понять, что вакцина — это не защита от факта инфицирования. Предотвратить инфицирование может ношение маски, вакцинация — это подготовка организма, подготовка иммунной системы организма к встрече с вирусом. Поэтому совершенно понятно, что пациент вакцинированный заболеть может. Вопрос, как он протекает — бессимптомно, с легким течением — возможно с госпитализацией. Но процент этот ничтожно низкий», — сказал Проценко.

Он добавил, что подавляющее число пациентов, которые сейчас находятся в больнице в Коммунарке, это пациенты невакцинированные.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

Владислав Терехин
Врет курилка!
vader
По большому счету вопрос только в том, что делать, когда Петербург обложат блокпостами.
doorbal_
так маска же не спасает от заражения! Она же сокращает выброс вируса от заражённого во внешнюю среду. Маски должны носить больные! А больные должны быть диагностированы! Где тотальная диагностика? Каждый день должны диагностироваться ВСЕ! И заболевшие должны изолироваться!
Это и есть борьба с эпидемией!
А то что мы сейчас наблюдаем - это форменный идиотизм!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний