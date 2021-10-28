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Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения во время мероприятий на 70% при наличии QR-кодов

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Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения, в которых проводятся закрытые массовые мероприятия, до 70% при наличии QR-кода как у гостей, так и у работников, задействованных в организации события.

«Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код», — гласит документ, опубликованный 28 октября на официальном портале правовой информации.

Постановление вступает в силу с 15 ноября.

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Комментарии (1)

SNOW
Что это за правила, которые допускают тучу исключений? Типа в магазины нельзя, а метро и музей можно? В кафе и спортзал нельзя, а на хоккей пожалуйста, массовые мероприятия 70% - да без проблем!
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