Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения во время мероприятий на 70% при наличии QR-кодов

Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения, в которых проводятся закрытые массовые мероприятия, до 70% при наличии QR-кода как у гостей, так и у работников, задействованных в организации события.



«Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код», — гласит документ, опубликованный 28 октября на официальном портале правовой информации.