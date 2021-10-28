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Главврач петербургской поликлиники раскрыл, сколько вакцинированных на самом деле заболевают COVID-19

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Менее трех процентов вакцинированных заболевают коронавирусом, следует из внутренней статистики петербургской городской поликлиники № 17, которую раскрыл главный врач Андрей Романов.

«Поднял цифры по нашей поликлинике. Суммарно у нас закончили цикл вакцинации 57 тысяч человек. И мы посмотрели через нашу медицинскую информационную систему, сколько же из этих людей заболело. Из 57 тысяч на сегодняшний день заболело в легкой форме 1659 человек. Это малый процент», — рассказал Романов 28 октября в эфире канала «Санкт-Петербург».

Он отметил, что для полноценного научного исследования этого недостаточно: были и люди, которые приехали, привились в 17-й поликлинике, вернулись к себе в районы и заболели там, но «в целом цифра очень оптимистичная».

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Комментарии (6)

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Прочитайте, что сказал «начальник» ВОЗ по поводу вакцин и пандемии, СЕГОДНЯ. Особенно по поводу дельта варианта.
Dazdraperma
Если заболевают только три процента уколотых, то почему же громче всех о том, что страшно-страшно, верещат именно они?
ДЮрьевич
Просто участковым похер на тех, кто болеет не сильно - вот и вся статистика что чисто ковида, что после вакцины
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