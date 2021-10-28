Главврач петербургской поликлиники раскрыл, сколько вакцинированных на самом деле заболевают COVID-19

Менее трех процентов вакцинированных заболевают коронавирусом, следует из внутренней статистики петербургской городской поликлиники № 17, которую раскрыл главный врач Андрей Романов.
«Поднял цифры по нашей поликлинике. Суммарно у нас закончили цикл вакцинации 57 тысяч человек. И мы посмотрели через нашу медицинскую информационную систему, сколько же из этих людей заболело. Из 57 тысяч на сегодняшний день заболело в легкой форме 1659 человек. Это малый процент», — рассказал Романов 28 октября в эфире канала «Санкт-Петербург».
Он отметил, что для полноценного научного исследования этого недостаточно: были и люди, которые приехали, привились в 17-й поликлинике, вернулись к себе в районы и заболели там, но «в целом цифра очень оптимистичная».