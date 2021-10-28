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Форвард «Зенита» Сердар Азмун поспорит с Месси и Роналду за звание лучшего игрока мира

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила список кандидатов на звание лучшего игрока 2021 года. Как сообщили в пресс-службе организации 28 октября, помимо прочих игроков в него вошел нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

В общей сложности в списке значится 32 футболиста, в том числе — Криштиану Роналду, Лионель Месси, Леонардо Бонуччи, Роберт Левандовски, Кевин Де Брюйне, Н'Голо Канте, Эрлинг Холанд, Неймар и многие другие. Азмун стал единственным представителем Российской премьер-лиги среди кандидатов. Итоги будут подведены в конце ноября.

В 2021 году Сердар Азмун провел за «Зенит» 23 матча и забил 16 голов, за сборную Ирана — 7 матчей и забил 4 мяча; также он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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