Форвард «Зенита» Сердар Азмун поспорит с Месси и Роналду за звание лучшего игрока мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила список кандидатов на звание лучшего игрока 2021 года. Как сообщили в пресс-службе организации 28 октября, помимо прочих игроков в него вошел нападающий «Зенита» Сердар Азмун.



В общей сложности в списке значится 32 футболиста, в том числе — Криштиану Роналду, Лионель Месси, Леонардо Бонуччи, Роберт Левандовски, Кевин Де Брюйне, Н'Голо Канте, Эрлинг Холанд, Неймар и многие другие. Азмун стал единственным представителем Российской премьер-лиги среди кандидатов. Итоги будут подведены в конце ноября.

