«Наши сердца полны любви». Роналду рассказал, что его девушка ждет двойню

Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, что станет отцом близнецов. 28 октября спортсмен опубликовал в Instagram совместную фотографию со своей девушкой Джорджиной Родригес — там виден также снимок УЗИ.
«Рад сообщить, что мы ждем двойню. Наши сердца полны любви — не можем дождаться встречи с вами», — поделился 36-летний футболист.
У Роналду уже есть четверо детей. Первенец, Кришитану-младший, появился на свет в 2010 году, причем имя матери публично не раскрывается. 2017-й принес спортсмену сразу троих: от суррогатной матери родились близнецы Ева и Матео, а от Джорджины — девочка, получившая имя Алана Мартина.