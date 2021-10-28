«Наши сердца полны любви». Роналду рассказал, что его девушка ждет двойню

Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, что станет отцом близнецов. 28 октября спортсмен опубликовал в Instagram совместную фотографию со своей девушкой Джорджиной Родригес — там виден также снимок УЗИ.



«Рад сообщить, что мы ждем двойню. Наши сердца полны любви — не можем дождаться встречи с вами», — поделился 36-летний футболист.

