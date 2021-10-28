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«Наши сердца полны любви». Роналду рассказал, что его девушка ждет двойню

Футболист Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз

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Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, что станет отцом близнецов. 28 октября спортсмен опубликовал в Instagram совместную фотографию со своей девушкой Джорджиной Родригес — там виден также снимок УЗИ.

«Рад сообщить, что мы ждем двойню. Наши сердца полны любви — не можем дождаться встречи с вами», — поделился 36-летний футболист.

У Роналду уже есть четверо детей. Первенец, Кришитану-младший, появился на свет в 2010 году, причем имя матери публично не раскрывается. 2017-й принес спортсмену сразу троих: от суррогатной матери родились близнецы Ева и Матео, а от Джорджины — девочка, получившая имя Алана Мартина.

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Комментарии (1)

angel of death
осталось только всех вычеркнуть из наследства =)))
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