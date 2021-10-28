Вице-мэра Нефтеюганска и экс-депутата облдумы задержали по делу о взятке ювелирными украшениями

В ХМАО сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Нефтеюганска Елену Абрамову и бывшего депутата Тюменской областной думы от партии «Единая Россия», бизнесмена Богдана Богославеца по делу о взятке. Об этом 28 октября пишет издание 72.RU.
По данным следствия, в декабре 2020 года Абрамова получила взятку от предпринимателя в виде ювелирных изделий общей стоимостью более 230 тысяч рублей за «общее покровительство» и действия в «интересах предприятия».
«В рамках исполнения договоренности подозреваемая, действуя незаконно в интересах взяткодателя, обеспечила подготовку и подписание в июле 2021 года договора о передаче территории в 4-м микрорайоне города коммерческому предприятию в долгосрочную аренду», — заявили в СК.
Как сообщили в ведомстве, подозреваемых задержали при передаче очередной части взятки в размере более 1 миллиона рублей. Сейчас в служебных помещениях и по местам жительства предполагаемых злоумышленников идут обыски.
Богдан Богославец был одним из самых богатых депутатов шестого созыва Тюменской областной думы. В 2020 году он задекларировал доход в размере 133,1 млн рублей. По информации 72.RU, экс-парламентарий имеет солидный гараж, в который входят «несколько КАМАЗов, пять «Уралов», пара КрАЗов, экскаваторы, тракторы, бульдозер и уазик». Также в его распоряжении есть легковые автомобили Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux и Lexus LX 570, снегоход и снегоболотоход.
Кроме того, в его декларации значатся 67 земельных участков, жилые дома, нежилые помещения, квартира площадью 77 квадратных метров, несколько ж/д тупиков и многое другое имущество.