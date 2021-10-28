Вице-мэра Нефтеюганска и экс-депутата облдумы задержали по делу о взятке ювелирными украшениями

В ХМАО сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Нефтеюганска Елену Абрамову и бывшего депутата Тюменской областной думы от партии «Единая Россия», бизнесмена Богдана Богославеца по делу о взятке. Об этом 28 октября пишет издание 72.RU.



По данным следствия, в декабре 2020 года Абрамова получила взятку от предпринимателя в виде ювелирных изделий общей стоимостью более 230 тысяч рублей за «общее покровительство» и действия в «интересах предприятия».



«В рамках исполнения договоренности подозреваемая, действуя незаконно в интересах взяткодателя, обеспечила подготовку и подписание в июле 2021 года договора о передаче территории в 4-м микрорайоне города коммерческому предприятию в долгосрочную аренду», — заявили в СК.

