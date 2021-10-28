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«Задыхаемся! Жгут курей!» Тюменцы вторую неделю страдают от смога из-за борьбы с птичьим гриппом

Тюменцы жалуются на вонь из-за кур, которых жгут в рамках борьбы с птичьим гриппом

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Жители Тюмени с середины октября мучаются от вони — рядом с городом жгут кур с местной птицефабрики из-за вспышки птичьего гриппа. Власти уверяют, что скоро напасть пройдет, сообщает 28 октября 72.ru.

«На сегодня активная фаза утилизации практически завершена. Идет процесс догорания до зольного остатка. К сожалению, ветер дует в сторону Тюмени и в городе ощущается неприятный запах. Однако день за днем количество дыма будет уменьшаться. Мы уверены, что в ближайшее время запах исчезнет», — пояснил замгубернатора области Владимир Чейметов, входящий в совет директоров ПАО «Птицефабрика Боровская».

Он также уточнил, что, согласно ветеринарным правилам, в случае распространения птичьего гриппа поголовье птиц нужно обязательно сжечь, и для этого выбрали оптимальный участок.

Ранее Роспотребнадзор нашел в микрорайоне Войновка превышение концентрации вредных веществ в воздухе. Первый анализ, проведенный 18 октября в рамках истории с курами, ничего вредного не показал.

В соцсетях появляются десятки гневных комментариев от тюменцев, утверждающих, что в городе нечем дышать. У одной горожанки возникла другая проблема: она рассказала, что из-за запаха курицы постоянно чувствует голод. Не помогают даже закрытые окна, рассказала она в комментариях под публикацией в городском Instagram-аккаунте.

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Комментарии (5)

spb7771250
Как говорится, у каждой проблемы есть ФИО: "замгубернатора области Владимир Чейметов, входящий в совет директоров ПАО «Птицефабрика Боровская»." - по какой причине этот чиновничек до сих пор ещё не уволен с запретом и даже конфискацией на штраф? Он столько вреда одним только этим действием нанёс гражданам, что его духу не должно быть уже вчера ни на госдолжности, ни в совете директоров.
angel of death
пф, в Невском районе на правом берегу время от времени ночами воняет каким-то мазутом, иногда жжёного битума, иногда жжёным мусором, иногда как на вокзале (ночью стоишь на платформе и запах от старых поездов), и верите или нет, но всем проверяющих службам как-то пофигу, а людям даже окно не открыть, чтобы проветрить помещения... причём непонятно откуда запах - или от котельной такое, или реально мусор сжигают... и запах плотный, едкий, голова может закружиться... и это Питер... правда вонь эта только ночами появляется, когда все проверяющие спят, и соответственно никого не вызвать, чтобы сделали замеры воздуха и пошли искать источник вони...
Lidoosic
Почему-то представилось, а что, если бы так же боролись с коронавирусом? Всех сжечь..! пцр тест положительный? В огонь🔥. Не вакцинирован-🔥. Контактировал с заражённым? И тебя туда же!
Вроде бы смешно, но ржущие смайлики поставить в конце рука не поднимается…
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