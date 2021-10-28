«Задыхаемся! Жгут курей!» Тюменцы вторую неделю страдают от смога из-за борьбы с птичьим гриппом

Жители Тюмени с середины октября мучаются от вони — рядом с городом жгут кур с местной птицефабрики из-за вспышки птичьего гриппа. Власти уверяют, что скоро напасть пройдет, сообщает 28 октября 72.ru.
«На сегодня активная фаза утилизации практически завершена. Идет процесс догорания до зольного остатка. К сожалению, ветер дует в сторону Тюмени и в городе ощущается неприятный запах. Однако день за днем количество дыма будет уменьшаться. Мы уверены, что в ближайшее время запах исчезнет», — пояснил замгубернатора области Владимир Чейметов, входящий в совет директоров ПАО «Птицефабрика Боровская».
Он также уточнил, что, согласно ветеринарным правилам, в случае распространения птичьего гриппа поголовье птиц нужно обязательно сжечь, и для этого выбрали оптимальный участок.
Ранее Роспотребнадзор нашел в микрорайоне Войновка превышение концентрации вредных веществ в воздухе. Первый анализ, проведенный 18 октября в рамках истории с курами, ничего вредного не показал.
В соцсетях появляются десятки гневных комментариев от тюменцев, утверждающих, что в городе нечем дышать. У одной горожанки возникла другая проблема: она рассказала, что из-за запаха курицы постоянно чувствует голод. Не помогают даже закрытые окна, рассказала она в комментариях под публикацией в городском Instagram-аккаунте.