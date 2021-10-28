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В Петербурге осуждена анестезиолог, из-за ошибки которой умерла женщина с аппендицитом

Московский районный суд 28 октября огласил приговор в отношении анестезиолога-реаниматолога 26-й горбольницы Юлии Литовки. Врач обвинялась в причинении смерти по неосторожности.

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Ночью 3 января 2020 года бригадой скорой помощи в больницу была госпитализирована петербурженка с острым аппендицитом. Литовка, по материалам дела, не произвела необходимые действия, чтобы пациентка нормально перенесла наркоз. В постановлении, например, сказано, что врач не установила женщине назогастральный зонд с целью декомпрессии желудка. При проведении интубации трахеи после неудачной попытки не использовала «улучшенное положение Джексона», с целью обеспечения проходимости дыхательных путей не использовала надгортанный воздуховод и ларингеальную маску, что обязательно входит в протокол трудной интубации. Литовка якобы не попыталась разбудить пациентку и интубировать трахею в сознании и так далее. Смерть наступила по причине дыхательной недостаточности.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга отмечает, что Литовка свою вину признала частично. Она объяснила, что использовала «улучшенное положение Джексона», произвела попытку разбудить пациентку, произвела 3 попытки интубации трахеи до прихода врача-эндоскописта, но не отразила это в медицинской документации. Не отрицала причинно-следственную связь между ее небрежным осуществлением должностных обязанностей и наступлением смерти пациентки, в чем чистосердечно раскаивается.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, а также взыскал в пользу потерпевшей сумму причиненного преступлением материального ущерба в размере 1 032 127 рублей, а также моральный вред в размере 3 000 000 рублей.

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Комментарии (11)

Cveta
А сколько страдает и не никуда не подает жалоб
266391078
Выплачивать больница за нее не станет, забудьте, это давно уже в прошлом. У демагогов не возникнет вопрос, почему молодая женщина ночью дежурит в больнице по скорой, а не с семьей. На эту работу мужчину днем с огнем не сыскать. И те немногие, кто еще остался в профессии по тихому ее покинут.
zzz34
Надо было говорить что она умерла от ковида
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