В Петербурге осуждена анестезиолог, из-за ошибки которой умерла женщина с аппендицитом

Ночью 3 января 2020 года бригадой скорой помощи в больницу была госпитализирована петербурженка с острым аппендицитом. Литовка, по материалам дела, не произвела необходимые действия, чтобы пациентка нормально перенесла наркоз. В постановлении, например, сказано, что врач не установила женщине назогастральный зонд с целью декомпрессии желудка. При проведении интубации трахеи после неудачной попытки не использовала «улучшенное положение Джексона», с целью обеспечения проходимости дыхательных путей не использовала надгортанный воздуховод и ларингеальную маску, что обязательно входит в протокол трудной интубации. Литовка якобы не попыталась разбудить пациентку и интубировать трахею в сознании и так далее. Смерть наступила по причине дыхательной недостаточности.



Объединенная пресс-служба судов Петербурга отмечает, что Литовка свою вину признала частично. Она объяснила, что использовала «улучшенное положение Джексона», произвела попытку разбудить пациентку, произвела 3 попытки интубации трахеи до прихода врача-эндоскописта, но не отразила это в медицинской документации. Не отрицала причинно-следственную связь между ее небрежным осуществлением должностных обязанностей и наступлением смерти пациентки, в чем чистосердечно раскаивается.



Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, а также взыскал в пользу потерпевшей сумму причиненного преступлением материального ущерба в размере 1 032 127 рублей, а также моральный вред в размере 3 000 000 рублей.

