Власти Астрахани рассказали о переполненных моргах из-за коронавируса

В Астраханской области смертность от коронавируса превышает общероссийские показатели — и это вызывает проблемы в работе моргов. Об этом 28 октября заявил министр здравоохранения региона Александр Буркин.
«Идет четвертая пандемическая волна. Смертность в Астраханской области превышает общероссийские показатели, поэтому морги, к большому сожалению и к большой трагедии региона, перегружены. Поэтому мы и говорим о вакцинации. Вакцинированные не умирают, да, заболевают, небольшой процент, официальные данные — 2%, но смертности там нет», — подчеркнул Бурков (цитата по «Интерфаксу»).
Отметим, за сутки в Астраханской области выявили 250 новых случаев COVID-19, скончались 12 человек. С начала пандемии в регионе зафиксировали 65 772 заболевших, умерли 1 952 человека.