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Власти Астрахани рассказали о переполненных моргах из-за коронавируса

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В Астраханской области смертность от коронавируса превышает общероссийские показатели — и это вызывает проблемы в работе моргов. Об этом 28 октября заявил министр здравоохранения региона Александр Буркин.

«Идет четвертая пандемическая волна. Смертность в Астраханской области превышает общероссийские показатели, поэтому морги, к большому сожалению и к большой трагедии региона, перегружены. Поэтому мы и говорим о вакцинации. Вакцинированные не умирают, да, заболевают, небольшой процент, официальные данные — 2%, но смертности там нет», — подчеркнул Бурков (цитата по «Интерфаксу»).

Отметим, за сутки в Астраханской области выявили 250 новых случаев COVID-19, скончались 12 человек. С начала пандемии в регионе зафиксировали 65 772 заболевших, умерли 1 952 человека.

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Комментарии (13)

Редиска Здесь
Поставить фуры-рефрижераторы с надписью "МОРГ" на главных улицах города, для устрашения раздолбаев. Желательно сделать их с прозрачными стенами, чтобы все желающие могли убедиться в реальности смерти от коронавируса.
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А помнится, в декабре 2019 года, я с сестрой обсуждал новости из Китая, про новый вирус. Думали, у нас такого не будет, мы же не едим летучих мышей...
syshsun
12 умерших и все,морги встали на "стоп".
angel of death
на фразу: "Вакцинированные не умирают" я хочу ответить интернет-мемое голоса Якубовича: "Да ладно"...
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