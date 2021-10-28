Власти Астрахани рассказали о переполненных моргах из-за коронавируса

В Астраханской области смертность от коронавируса превышает общероссийские показатели — и это вызывает проблемы в работе моргов. Об этом 28 октября заявил министр здравоохранения региона Александр Буркин.



«Идет четвертая пандемическая волна. Смертность в Астраханской области превышает общероссийские показатели, поэтому морги, к большому сожалению и к большой трагедии региона, перегружены. Поэтому мы и говорим о вакцинации. Вакцинированные не умирают, да, заболевают, небольшой процент, официальные данные — 2%, но смертности там нет», — подчеркнул Бурков (цитата по «Интерфаксу»).

