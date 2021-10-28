FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
69.81р81.03р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Петербургские омоновцы пожертвовали свою кровь для онкобольных

6
Печать

Сотрудники ОМОН Росгвардии экстренно сдали кровь для двух пациентов онкоцентра, находящихся в тяжёлом состоянии. Об этом 28 октября рассказали в пресс-службе ведомства.

Кровь требовалась пятилетнему ребенку и взрослому, недавно прошедшим курс химиотерапии. Представители онкоцентра в Песочном обратились к руководству ГУ Росгвардии с просьбой об оказании экстренной донорской помощи. Группа крови была редкая, а требования к состоянию здоровья доноров — высокими.

«Многие сотрудники ОМОН давно участвуют в донорском движении, поэтому сразу после того, как просьба медиков была доведена до личного состава, в медицинскую часть отряда незамедлительно обратились добровольцы с необходимой группой крови. Были сформированы две группы: одна для оказания экстренной помощи указанным пациентам; вторая — для дальнейшего оказания им поэтапной помощи», — отметили в ведомстве.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
ПоделитьсяПоделиться

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Bambr
сдавать надо было перед митингами и получать заслуженный выходной.
angel of death
странно, что "забрало не запотело"... нормальные люди свою благотворительность не афишируют и дешёвой славы не ищут...
266413104
Каратели озаботились имиджем среди оккупированного населения.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний