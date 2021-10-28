Петербургские омоновцы пожертвовали свою кровь для онкобольных

Сотрудники ОМОН Росгвардии экстренно сдали кровь для двух пациентов онкоцентра, находящихся в тяжёлом состоянии. Об этом 28 октября рассказали в пресс-службе ведомства.



Кровь требовалась пятилетнему ребенку и взрослому, недавно прошедшим курс химиотерапии. Представители онкоцентра в Песочном обратились к руководству ГУ Росгвардии с просьбой об оказании экстренной донорской помощи. Группа крови была редкая, а требования к состоянию здоровья доноров — высокими.



«Многие сотрудники ОМОН давно участвуют в донорском движении, поэтому сразу после того, как просьба медиков была доведена до личного состава, в медицинскую часть отряда незамедлительно обратились добровольцы с необходимой группой крови. Были сформированы две группы: одна для оказания экстренной помощи указанным пациентам; вторая — для дальнейшего оказания им поэтапной помощи», — отметили в ведомстве.

