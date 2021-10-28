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ПФР возьмет паузу в строительстве новых зданий после критики за расточительство

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Пенсионный фонд России решил приостановить строительство новых зданий. Это произошло после критического замечания из Госдумы о расточительстве, сообщает 28 октября «Интерфакс».

В ходе пленарного заседания Госдумы глава фонда Андрей Кигим заявил, что ПФР проведет ревизию программ строительства новых объектов – «особенно тех, которые по 10-15 лет не могли доказать проектно-сметную документацию».

Ранее депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин раскритиковал ПФР за «расточительное строительство».

«Продолжается расточительное приобретение новых зданий. Помимо приобретения получено разрешение на строительство новых зданий. На создание объектов, как это называется, направлен 1 млрд рублей, и это в кризис. Я понимаю, что у нас бюджетный комитет состоит из добрейших людей, но как бы они прощают это, а мы нет. Здания Пенсионного фонда – и так самые роскошные здания по всей России. Зачем продолжать эту тенденцию?» – спросил он.

28 октября Госдума приняла в первом чтении закон о бюджете ПФР на 2022-2024 годы. В следующем году доходы фонда составят 10,032 трлн рублей, а расходы – 10,154 трлн. На срочную пенсионную выплату в 2022 году уйдет 1,2 млрд рублей, на накопительную пенсию – 3,8 млрд рублей.

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Комментарии (2)

***_555
А если продать все их дворцы, то можно вернуть всем украденные 5 лет пенсии.
266206716
Напугал ПФР . Через неделю опять начнут отстраивать себе дворцы , а пенсионерам поросячий хвостик в январе...
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