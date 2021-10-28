ПФР возьмет паузу в строительстве новых зданий после критики за расточительство

Пенсионный фонд России решил приостановить строительство новых зданий. Это произошло после критического замечания из Госдумы о расточительстве, сообщает 28 октября «Интерфакс».
В ходе пленарного заседания Госдумы глава фонда Андрей Кигим заявил, что ПФР проведет ревизию программ строительства новых объектов – «особенно тех, которые по 10-15 лет не могли доказать проектно-сметную документацию».
Ранее депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин раскритиковал ПФР за «расточительное строительство».
«Продолжается расточительное приобретение новых зданий. Помимо приобретения получено разрешение на строительство новых зданий. На создание объектов, как это называется, направлен 1 млрд рублей, и это в кризис. Я понимаю, что у нас бюджетный комитет состоит из добрейших людей, но как бы они прощают это, а мы нет. Здания Пенсионного фонда – и так самые роскошные здания по всей России. Зачем продолжать эту тенденцию?» – спросил он.
28 октября Госдума приняла в первом чтении закон о бюджете ПФР на 2022-2024 годы. В следующем году доходы фонда составят 10,032 трлн рублей, а расходы – 10,154 трлн. На срочную пенсионную выплату в 2022 году уйдет 1,2 млрд рублей, на накопительную пенсию – 3,8 млрд рублей.