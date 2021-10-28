ПФР возьмет паузу в строительстве новых зданий после критики за расточительство

Пенсионный фонд России решил приостановить строительство новых зданий. Это произошло после критического замечания из Госдумы о расточительстве, сообщает 28 октября «Интерфакс».



В ходе пленарного заседания Госдумы глава фонда Андрей Кигим заявил, что ПФР проведет ревизию программ строительства новых объектов – «особенно тех, которые по 10-15 лет не могли доказать проектно-сметную документацию».



Ранее депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин раскритиковал ПФР за «расточительное строительство».

