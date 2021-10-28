11-летнему Максиму нужна помощь в борьбе с саркомой

Болезнь обнаружили полгода назад, в декабре. Макс катался с ледяной горки, ударился копчиком. Первые несколько дней было больно сидеть и ходить. Всё списали на обычный ушиб. Но через месяц боль не утихла. Обратились к врачам. После длительных обследований Макс и его родители услышали диагноз — злокачественная опухоль.

Роберт Дауни-младший и Бенедикт Камбербэтч — без запинки называет имена любимых актёров Максим. Фильмы о Железном человеке и Докторе Стрэндже из вселенной Марвел мальчик посмотрел ни один раз. И даже «подсадил» на них сестру. Максим от кумиров не отстаёт. Как настоящий супергерой, он уже полгода сражается со своим главным врагом — саркомой.

Максим уже перенёс несколько курсов лучевой и химиотерапии. Однако болезнь не отступает. Сейчас он находится в Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом онкологическом центре. Чтобы правильно подобрать дальнейшее лечение, Максиму необходимо сдать анализы на панель генов. Но проблема заключается в том, что за это исследование нужно платить.



«Учитывая плохой прогноз заболевания и распространенность процесса, пациенту показано выполнить анализ на панель генов FOUNDATION One CDx для поиска возможных вариантов терапии. К сожалению, данное исследование не входит в тарифы ОМС и не покрывается квотами высокотехнологичной медицинской помощи, поэтому необходима помощь благотворителей», — говорит лечащий врач Валерия Фоченкова.



В сборе средств семье Максима помогает петербургский благотворительный фонд «Свет.дети». На данный момент собрано лишь 20% от необходимой суммы.



Максим увлекается актёрским мастерством. Всё началось с утренников в детском саду, и стремление добиться высот в актёрской сфере до сих пор не иссякло. До болезни он оттачивал навыки в детском развивающем центре «Атлас таланта», где во многих спектаклях играл главные роли. Максим мечтает вернуться на сцену и продолжить обучение. Только в этом ему надо немного помочь.

