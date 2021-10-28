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11-летнему Максиму нужна помощь в борьбе с саркомой

Максим ведёт борьбу со злокачественной опухолью — саркомой. Позади уже лучевая и химиотерапия, но болезнь не отступает. Чтобы выбрать дальнейшую тактику лечения, мальчику необходимо сдать анализы на панель генов. Но такое исследование не входит в полис ОМС.

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Максим Салтыков, 11 лет.

BCOR-саркома.

Требуется исследование на панель генов. Не хватает 55 336 руб.

Роберт Дауни-младший и Бенедикт Камбербэтч — без запинки называет имена любимых актёров Максим. Фильмы о Железном человеке и Докторе Стрэндже из вселенной Марвел мальчик посмотрел ни один раз. И даже «подсадил» на них сестру. Максим от кумиров не отстаёт. Как настоящий супергерой, он уже полгода сражается со своим главным врагом — саркомой.

Болезнь обнаружили полгода назад, в декабре. Макс катался с ледяной горки, ударился копчиком. Первые несколько дней было больно сидеть и ходить. Всё списали на обычный ушиб. Но через месяц боль не утихла. Обратились к врачам. После длительных обследований Макс и его родители услышали диагноз — злокачественная опухоль.

Максим уже перенёс несколько курсов лучевой и химиотерапии. Однако болезнь не отступает. Сейчас он находится в Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом онкологическом центре. Чтобы правильно подобрать дальнейшее лечение, Максиму необходимо сдать анализы на панель генов. Но проблема заключается в том, что за это исследование нужно платить.

«Учитывая плохой прогноз заболевания и распространенность процесса, пациенту показано выполнить анализ на панель генов FOUNDATION One CDx для поиска возможных вариантов терапии. К сожалению, данное исследование не входит в тарифы ОМС и не покрывается квотами высокотехнологичной медицинской помощи, поэтому необходима помощь благотворителей», — говорит лечащий врач Валерия Фоченкова.

В сборе средств семье Максима помогает петербургский благотворительный фонд «Свет.дети». На данный момент собрано лишь 20% от необходимой суммы.

Максим увлекается актёрским мастерством. Всё началось с утренников в детском саду, и стремление добиться высот в актёрской сфере до сих пор не иссякло. До болезни он оттачивал навыки в детском развивающем центре «Атлас таланта», где во многих спектаклях играл главные роли. Максим мечтает вернуться на сцену и продолжить обучение. Только в этом ему надо немного помочь.

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