Около трех тысяч нетрудоустроенных человек бесплатно научат бухучету

Около 3 тыс. человек до конца года смогут пройти обучение на онлайн-курсе «Бухгалтер субъекта малого бизнеса». Бесплатный курс создан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» и запущен банком ВТБ. Прием заявок на участие продлится до 10 ноября. Образовательная программа включает в себя 256 учебных часов — цикл лекций, семинары, задания для самостоятельной работы. За 10 недель студенты освоят профессию бухгалтера, получат практические навыки ведения бухгалтерского учета и составления налоговых деклараций.

Чтобы пройти курс основ бухучета, достаточно обратиться в службу занятости для помощи в трудоустройстве. На помощь, профессиональное развитие и переподготовку могут рассчитывать нетрудоустроенные граждане, люди предпенсионного возраста, женщины в декретном отпуске или с детьми дошкольного возраста. Прошедшие курс получают диплом государственного образца от Национального исследовательского Томского госуниверситета, поддерживающего проект, а лучшие выпускники курса получат приглашение на работу.



— Бесплатный онлайн-курс по бухгалтерии для малого бизнеса поможет слушателям с нуля развить профессиональные компетенции для получения работы по специальности и отработать полученные навыки на практике, − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.



Регистрация на курс на сайте.

Справка



Федеральный проект «Содействие занятости» реализуется в рамках национальной программы «Демография» с 2021 по 2024 год при поддержке трех министерств РФ — труда и социальной защиты, науки и высшего образования и просвещения.

