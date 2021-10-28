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В Кемерово наградят школьницу, поднявшую перевернутую урну. Виновника ждет штраф

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В Кемерово полицейские установили личность мужчины, который опрокинул наполненную мусором урну неподалеку от своего дома. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях 22 октября. Камеры наблюдения зафиксировали, как вечером во дворе многоэтажного дома по проспекту Шахтеров мужчина, проходя рядом с урной, пнул ее и пошел дальше. На следующий день контейнер подняла и вернула на место проходившая мимо школьница.

ОПЕР ТВ

Участковые установили личность «борца с урнами». Он пояснил, что таким образом хотел «привлечь внимание управляющей компании, в чьи обязанности входит следить за чистотой двора». В отношении мужчины возбуждено административное дело, ему грозит штраф до двух тысяч рублей. Управляющей компании предписали убрать мусор.

Также полицейские нашли и юную героиню. Ею оказалась семилетняя первоклассница, которая воспитывается в многодетной семье. Девочку решили поощрить за неравнодушие.

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Комментарии (7)

Swebaka
Обалдели - наградить? Другого слова нет?
И что, ни дворник, ни УК не пострадают?
houspi
Молодец девочка!
А журналисты ф. предпочитают перевёрнутые урны фотографировать и в ленту новостей выкладывать.
RemyMartin
Орденом «За заслуги перед Отечеством» я считаю будет достойно.
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