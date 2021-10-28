В Кемерово наградят школьницу, поднявшую перевернутую урну. Виновника ждет штраф

В Кемерово полицейские установили личность мужчины, который опрокинул наполненную мусором урну неподалеку от своего дома. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.



Видеозапись инцидента появилась в соцсетях 22 октября. Камеры наблюдения зафиксировали, как вечером во дворе многоэтажного дома по проспекту Шахтеров мужчина, проходя рядом с урной, пнул ее и пошел дальше. На следующий день контейнер подняла и вернула на место проходившая мимо школьница.