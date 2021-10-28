FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
69.81р81.03р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Больше покрытие, чище контент: абоненты билайна возвращаются

Более 500 тысяч абонентов вернулись к мобильному оператору билайн в III квартале 2021 года. Также оператор сообщает о росте пользователей сетей 4G: с июля по сентябрь этого года их количество выросло на 1,2 млн — компания учитывает и новых абонентов, и тех, кто перешел на четвертое поколение связи.

Печать
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»
ПоделитьсяПоделиться

Компания связывает это в том числе с расширением и модернизацией сети, запуском новых тарифов и услуг, а также с чисткой токсичных сервисов контент-провайдеров: например, гороскопов и прогнозов погоды.

По данным свежего финансового отчете ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн), в III квартале база пользователей сетей 4G достигла 25,4 млн абонентов. Прирост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 16,9 %. За год количество новых базовых станций 4G у билайна выросло на 15,5 %, а покрытие сетей четвертого поколения достигло 89 %.

Средняя выручка на одного пользователя по сравнению с результатами прошлого года у билайна выросла на 3,1 % — до 361 рубля. То есть в среднем за скоростной мобильный интернет и звонки высокого качества абоненты компании платят в месяц стоимость чашки кофе.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»
ПоделитьсяПоделиться

В 2020 году билайн, согласно финансовым отчетам, терял клиентов. Стабилизировать абонентскую базу команде оператора удалось во втором полугодии 2020, а положительная динамика была зафиксирована уже в I квартале этого года.

Новости телекома

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний