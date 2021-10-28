Больше покрытие, чище контент: абоненты билайна возвращаются

Компания связывает это в том числе с расширением и модернизацией сети, запуском новых тарифов и услуг, а также с чисткой токсичных сервисов контент-провайдеров: например, гороскопов и прогнозов погоды.



По данным свежего финансового отчете ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн), в III квартале база пользователей сетей 4G достигла 25,4 млн абонентов. Прирост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 16,9 %. За год количество новых базовых станций 4G у билайна выросло на 15,5 %, а покрытие сетей четвертого поколения достигло 89 %.

