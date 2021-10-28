Больше покрытие, чище контент: абоненты билайна возвращаются

Компания связывает это в том числе с расширением и модернизацией сети, запуском новых тарифов и услуг, а также с чисткой токсичных сервисов контент-провайдеров: например, гороскопов и прогнозов погоды.
По данным свежего финансового отчете ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн), в III квартале база пользователей сетей 4G достигла 25,4 млн абонентов. Прирост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 16,9 %. За год количество новых базовых станций 4G у билайна выросло на 15,5 %, а покрытие сетей четвертого поколения достигло 89 %.
Средняя выручка на одного пользователя по сравнению с результатами прошлого года у билайна выросла на 3,1 % — до 361 рубля. То есть в среднем за скоростной мобильный интернет и звонки высокого качества абоненты компании платят в месяц стоимость чашки кофе.
В 2020 году билайн, согласно финансовым отчетам, терял клиентов. Стабилизировать абонентскую базу команде оператора удалось во втором полугодии 2020, а положительная динамика была зафиксирована уже в I квартале этого года.
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