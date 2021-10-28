Робототехники обещают, что уже через 10 лет ребёнка можно будет оставить с роботом

«Через 10 лет в наши дома войдут высокоинтеллектуальные сервисные роботы: пылесосы, кухонные автоматы, доставщики продуктов, роботы-партнеры для самых маленьких с функцией мониторинга состояний ребенка. Также в домах россиян появятся умные роботы-охранники, которые обеспечат безопасность квартиры, дома или участка», — цитирует РИА Новости 28 октября Шимановского.

Высокоинтеллектуальные роботы-помощники могут появиться в офисах и домах россиян уже через 10 лет. Некоторые будут предназначены для того, чтобы следить дома за детьми. Такой прогноз дал руководитель лаборатории робототехники Центра компетенций НТИ «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета «Иннополис» Артур Шимановский.

По его словам, перемещаться они будут при помощи колёсных и гусеничных групп, ведь им надо будет преодолевать лестницы, грязь, глубокий снег, горы и т.п. «Это самое оптимальное и энергоэффективное решение в сегодняшних реалиях. Человекоподобных роботов в массовом секторе через 10 лет точно не будет. Нужно решить очень много задач: автономность, прямохождение, работа с хрупкими и деформируемыми объектами, приводы, ориентация и алгоритмы принятия решений», — объясняет Шимановский.



Такие роботы, которых обычно показывают в кино, согласно его прогнозу, появятся только через 20 лет, тогда же они проникнут в офисы. «В частности, их можно будет увидеть в зоне ресепшн, в роли гидов, внутренних курьеров и доставщиков корреспонденции. Уверен, что в будущем точки общепита также подвергнутся сквозной автоматизации. Не стоит забывать и про роботов-уборщиков, дворников и охранников. В перспективе — это реальность, которая наступит через 10 лет», — заключил эксперт.

