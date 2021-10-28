«Побеждаю ковид!» В Москве умер адвокат Степанов, игравший судью в программе «Суд присяжных»

В Москве от коронавируса скончался адвокат Валерий Степанов, который играл судью в телевизионной программе «Суд присяжных», а также стал героем интернет-мема «Полностью оправдан». О его смерти 28 октября сообщил в Facebook коллега — адвокат Рубен Маркарьян.

«Последние слова были вчера. «Побеждаю Ковид!» Понимаете? Не «болею», а «побеждаю». Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром…» — написал Маркарьян.



Валерию Степанову было 66 лет. Последние дни жизни он боролся с COVID-19.

