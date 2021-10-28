«Просто обомлели от такой наглости». В Петербурге пешеходы преградили дорогу «Форду», объезжавшему пробку по тротуару

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Владислав 28 октября, около 8:30 на набережной Обводного канала Ford Mondeo свернул с привычного пути, вырулил на тротуар и поехал по пешеходной зоне под Американскими мостами. «Пешеходы просто обомлели от такой наглости и дальше не пустили. Водитель вышел, ругался, что торопится», — отметил очевидец.

По словам Владислава, движение под мостами было затруднено, но катастрофического коллапса не наблюдалось. Пешеходы стали снимать на телефоны «наглый Ford», тогда водитель снял номера и продолжил свой путь, свернув на гравийную дорожку у 39 дома на набережной Обводного канала.

О случившемся очевидцы рассказали в жалобе, отправленной через сайт МВД. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



По данным нашего издания, «Форд» принадлежит 36-летнему петербуржцу. За водителем числятся мелкие прегрешения в области правил дорожного движения.

