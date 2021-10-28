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«Просто обомлели от такой наглости». В Петербурге пешеходы преградили дорогу «Форду», объезжавшему пробку по тротуару

Петербуржцы затормозили «Форд», ехавший по тротуару под Американскими мостами

Пешеходы взбунтовались против «Форда», выехавшего на тротуар во Фрунзенском районе Петербурга. Водитель отступать не стал, но номер с машины снял.

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Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Владислав 28 октября, около 8:30 на набережной Обводного канала Ford Mondeo свернул с привычного пути, вырулил на тротуар и поехал по пешеходной зоне под Американскими мостами. «Пешеходы просто обомлели от такой наглости и дальше не пустили. Водитель вышел, ругался, что торопится», — отметил очевидец.

Фото: Читатель «Фонтанки» Владислав
Фото: Читатель «Фонтанки» Владислав
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По словам Владислава, движение под мостами было затруднено, но катастрофического коллапса не наблюдалось. Пешеходы стали снимать на телефоны «наглый Ford», тогда водитель снял номера и продолжил свой путь, свернув на гравийную дорожку у 39 дома на набережной Обводного канала.

О случившемся очевидцы рассказали в жалобе, отправленной через сайт МВД. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным нашего издания, «Форд» принадлежит 36-летнему петербуржцу. За водителем числятся мелкие прегрешения в области правил дорожного движения.

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Комментарии (27)

Zloi_prohozhiy
номера этотого 26-летнего ко-ко-ко покажите, который трусливо номера свинтил и сбежал
***_555
Полицай на личной тачке?
Гриб
Кстати, в городе уже давно назрела необходимость заняться ездой по тротуарам, ибо с засильем машин такое происходит в любом районе.
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