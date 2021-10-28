Петербуржец чуть не сгорел в автомобиле и отсудил у автосалона 1,2 млн руб.

Суд Петербурга рассудил спор водителя и автосалона. Мужчина потребовал компенсации за то, что его машина загорелась на ходу спустя почти три года после покупки.

Как сообщает 28 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, автомобилист подал в суд на ООО «Открытая Дорога», где в феврале 2017 года приобрел за 760 тысяч рублей автомобиль KIA Rio. Машину он полностью оплатил согласно договору. Продавец гарантировал, что машина без производственных дефектов и полностью исправна. Гарантийный срок автомобиля по документу составляет 60 месяцев или 150 тысяч километров пробега.

Однако 30 декабря 2019 года во время движения мужчина заметил, что в салон машины стало задувать холодным воздухом, при этом стрелка датчика температуры двигателя показывала ноль. Через 30 секунд самопроизвольно включились передние дворники, из форсунок омывателя начала разбрызгиваться жидкость, фары замигали дальним, а на панели приборов начали моргать датчики. Мужчина попытался остановить машину, но тормоза не работали. Остановиться удалось только метров через 200 при помощи ручника. Водитель и пассажиры вышли из KIA, которая к тому моменту уже начала гореть: открытое пламя вырывалось из-под капота по центру лобового стекла и чуть менее интенсивно — с правой стороны. В конце июля 2020 года автомобилист направил автосалону претензию о расторжении договора, возврате уплаченной суммы и возмещении убытков, но она была оставлена без удовлетворения. Тогда мужчина пошел в суд и попросил взыскать с компании стоимость машины, 93 60 0 рублей неустойки, 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф в размере половины от присужденной судом суммы, 5 000 рублей за расходы на консультативно-правовые услуги и 60 тысяч рублей за юридические услуги представителя.