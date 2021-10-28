FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
69.81р81.03р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Петербуржец чуть не сгорел в автомобиле и отсудил у автосалона 1,2 млн руб.

1
Печать

Суд Петербурга рассудил спор водителя и автосалона. Мужчина потребовал компенсации за то, что его машина загорелась на ходу спустя почти три года после покупки.

Как сообщает 28 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, автомобилист подал в суд на ООО «Открытая Дорога», где в феврале 2017 года приобрел за 760 тысяч рублей автомобиль KIA Rio. Машину он полностью оплатил согласно договору. Продавец гарантировал, что машина без производственных дефектов и полностью исправна. Гарантийный срок автомобиля по документу составляет 60 месяцев или 150 тысяч километров пробега.

Однако 30 декабря 2019 года во время движения мужчина заметил, что в салон машины стало задувать холодным воздухом, при этом стрелка датчика температуры двигателя показывала ноль. Через 30 секунд самопроизвольно включились передние дворники, из форсунок омывателя начала разбрызгиваться жидкость, фары замигали дальним, а на панели приборов начали моргать датчики. Мужчина попытался остановить машину, но тормоза не работали. Остановиться удалось только метров через 200 при помощи ручника. Водитель и пассажиры вышли из KIA, которая к тому моменту уже начала гореть: открытое пламя вырывалось из-под капота по центру лобового стекла и чуть менее интенсивно — с правой стороны.

В конце июля 2020 года автомобилист направил автосалону претензию о расторжении договора, возврате уплаченной суммы и возмещении убытков, но она была оставлена без удовлетворения. Тогда мужчина пошел в суд и попросил взыскать с компании стоимость машины, 93 600 рублей неустойки, 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф в размере половины от присужденной судом суммы, 5 000 рублей за расходы на консультативно-правовые услуги и 60 тысяч рублей за юридические услуги представителя.

Представитель автосалона на суде возражал против требований истца, полагая, что пожар связан с эксплуатацией автомобиля. Однако суд указал, что при обнаружении недостатков товара в гарантийный период ответчик должен сам доказать, что неполадки возникли из-за нарушений потребителем правил эксплуатации. По делу назначили судебную автотехническую экспертизу, и она заключила, что дефект электропроводки классифицируется как дефект производственного характера. За лимит пробега машина к тому моменту тоже не выехала.

Красногвардейский районный суд Петербурга встал на сторону автомобилиста и постановил взыскать в его пользу стоимость автомобиля и неустойку, 5 000 рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 250 тысяч рублей и 95 тысяч рублей судебных расходов. Общая сумма, взысканная с автосалона, составила 1 223 600 рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

261847251
Надо было не деньгами брать, а требовать новый автомобиль взамен сгоревшего.
Они сейчас подорожали.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний