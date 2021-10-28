«Кризис переходит в коллапс». В России очень не хватает иммуноглобулина

В России — иммуноглобулиновый кризис. Больше половины пациентов, которым он нужен, уже почти два года получают его с перебоями или не получают совсем, сообщает 28 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на Фонд помощи больным первичным иммунодефицитом «Подсолнух».



По данным «Ъ», в этом году госбольницы смогли закупить препарат только на 1,5 млрд рублей — при общем объеме заказа на 6,9 млрд. В фонде говорят, что 68% опрошенных пациентов не получают необходимый им «иммуноглобулин человеческий нормальный» (ИЧН), а поставщики отмечают, что на складах остались «считанные флаконы» лекарства.



По словам президента «Подсолнуха» Ирины Бакрадзе, о грядущем кризисе благотворители предупреждали еще весной прошлого года. Производители объясняли перебои с поставками «предельно низкими зарегистрированными отпускными ценами, неадекватными рынку».



В фонде отмечают, что дефицит может угрожать жизни пациентов, потому что при многих патологиях иммуноглобулин незаменим. Решением Минздрава цену на препарат дважды перерегистрировали — в сентябре и в августе. Однако, по оценкам производителей и Минпромторга, на восстановление необходимых объемов импорта может уйти до полугода.



«Минздрав долго не соглашался перерегистрировать цену — производители оказались в капкане из выросших цен на сырье и оставшихся прежними предельных цен Минздрава. Производители предпринимают все необходимые усилия для сокращения сроков наработки препарата. Однако надо понимать, что длительность производственного цикла с момента размещения заказа на производство до готовности к отгрузкам составляет до полугода», — рассказали «Ъ» в Минпромторге.

