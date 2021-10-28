Сервис доставки «Самокат» подал иск к Apple. Приложение могут удалить из AppStore

Компания Smart Space, которой принадлежит сервис доставки «Самокат», подала иск к Apple в Калифорнии. Причиной стало возможное удаление приложения сервиса из AppStore, сообщает AppleInsider.



По данным издания, на название сервиса доставки пожаловалась компания Samocat Sharing System (SSS), занимающаяся арендой самокатов. Там посчитали, что «Самокат» нарушает права на название товарного знака, и из-за этого может возникнуть путаница.



Разработчик приложения ответил Apple, что его название не нарушает права SSS. Также в Smart Space предположили, что жалоба была подана, «чтобы получить рычаги влияния в уже идущих переговорах по товарным знакам».



В иске Smart Space сказано, что компания потеряет более 75 тысяч долларов, если «Самокат» удалят из AppStore. Со стороны Apple вмешиваться в российский спор о товарных знаках «несправедливо и недобросовестно», считают в компании, а также надеются, что американский суд запретит удаление.

