Все пользователи Instagram получили возможность добавлять гиперссылки в сторис

Теперь все пользователи Instagram, независимо от статуса аккаунта, могут добавлять гиперссылки в свои сторис. Ранее эта функция была доступна только верифицированным страничкам или блогерам с большим количеством подписчиков.



В Instagram 28 октября заявили, что приняли это решение, так как множество пользователей говорили, что «тоже хотят делиться с друзьями и семьей вещами, имеющими для них значение».



Ранее соцсеть увеличила длительность видео, загружаемых в основную ленту, с одной минуты до часа, а также разрешила создавать совместные посты и Reels владельцам двух аккаунтов.

