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Все пользователи Instagram получили возможность добавлять гиперссылки в сторис

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Теперь все пользователи Instagram, независимо от статуса аккаунта, могут добавлять гиперссылки в свои сторис. Ранее эта функция была доступна только верифицированным страничкам или блогерам с большим количеством подписчиков.

В Instagram 28 октября заявили, что приняли это решение, так как множество пользователей говорили, что «тоже хотят делиться с друзьями и семьей вещами, имеющими для них значение».

Ранее соцсеть увеличила длительность видео, загружаемых в основную ленту, с одной минуты до часа, а также разрешила создавать совместные посты и Reels владельцам двух аккаунтов.

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Комментарии (1)

Static
Ничего не понял, но очень интересно.
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