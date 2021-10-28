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На Революции водитель решил проскочить и улетел в пешеходов на тротуаре. На Катерников женщину сбили на «зебре»

Два пешехода за утро пострадали под колесами автомобилей в Петербурге

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Очевидцы сообщают о нескольких пешеходах, пострадавших в ДТП в Петербурге утром 28 октября. В Красногвардейском районе в людей автомобиль прилетел рикошетом. Авария попала на видео.

На перекрестке шоссе Революции и проспекта Металлистов столкнулись два автомобиля, и один из них вылетел на тротуар, сообщает участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Маруся. На записи видно, как едущим по шоссе Революции загорается красный. Водитель кроссовера, уже находившийся на перекрестке, завершает маневр разворота, и в этот момент в него прилетает мчащийся прямо по Революции легковой автомобиль.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

От удара легковая вылетела на тротуар, где стояли люди в ожидании зеленого сигнала светофора. По словам очевидицы, автомобиль задел одного из пешеходов. Информация о произошедшем уточняется.

Несколькими часами ранее в Красносельском районе Петербурга автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. По словам участника группы Алексея, на «зебре» перед мостом Кадырова легковой автомобиль LADA сбил женщину, после чего пробил разделительное металлическое ограждение и так и остался в нем стоять.

Пострадавшая жива, добавляет очевидец. Данные о ее состоянии уточняются.

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