Воры ушли вооружёнными из дома священника под Петербургом. Забрали и элитный аксессуар

Воры похозяйничали в доме священника во Всеволожском районе Ленобласти. Протоиерея разоружили и лишили золотых часов.



Как стало известно «Фонтанке» 28 октября, накануне в полицию обратился 64-летний настоятель церкви Рождества Иоанна Предтечи в деревне Юкки. Он рассказал о визите неизвестных в его дом на Юкковском проспекте.



Незваные гости опустошили сейф, забрав с собой золотые часы «Павелъ Буре», травматический пистолет и три охотничьих ружья. Сумму ущерба хозяин оценил в 700 тысяч рублей.

