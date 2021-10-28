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Воры ушли вооружёнными из дома священника под Петербургом. Забрали и элитный аксессуар

Из дома священника под Петербургом воры вынесли элитные часы, пистолет и три охотничьих ружья

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Воры похозяйничали в доме священника во Всеволожском районе Ленобласти. Протоиерея разоружили и лишили золотых часов.

Как стало известно «Фонтанке» 28 октября, накануне в полицию обратился 64-летний настоятель церкви Рождества Иоанна Предтечи в деревне Юкки. Он рассказал о визите неизвестных в его дом на Юкковском проспекте.

Незваные гости опустошили сейф, забрав с собой золотые часы «Павелъ Буре», травматический пистолет и три охотничьих ружья. Сумму ущерба хозяин оценил в 700 тысяч рублей.

Полицейские, осматривавшие дом, следов взлома на дверях, окнах и сейфе не обнаружили. Журналисты 47news позвонили в церковь, но там сообщили, что протоиерей сегодня не служит.

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Комментарии (12)

***_555
Аки старец бессребренник
266443017
"После мессы на капище местных спросила
Мол остался осадок в груди
- Раз магистр поклоняются чёрным силам
Х**и приехал на белой Ауди?
Серебром расшита дорогая сутана
И брильянтами украшен пентакль
Разве так поможет Сатана нам
Если нет веры, а только спектакль? “
Елизаров М. - Сатанинская
セルゲイ
им же нельзя охотиться? или это современный священник-олигарх? Как Гундяев?
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