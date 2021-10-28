Илон Маск и Дональд Трамп оказались заодно. Они против «налога на миллионеров»

Бизнесмен и президент США в 2017–2021 годах Дональд Трамп вместе с основателем SpaceX и Tesla Motors Илоном Маском выступили против инициативы сенатора-демократа Рона Уайдена ввести в стране «налог на миллиардеров». Парламентарий предлагает обязать самых богатых американцев платить налоги не только с прямых доходов, но и с роста стоимости активов. Предполагается, что новый налог будет приносить в бюджет около 160 миллиардов долларов в год.
Илон Маск заявил в Twitter, что новый налог не поможет в борьбе с госдолгом США. «Государственный долг США составляет 28 900 миллиардов долларов, или 229 тысяч долларов на одного налогоплательщика. Даже установление
В свою очередь Дональд Трамп намекнул на исход бизнеса из США после принятия нового налога. «Какая страна будет основным бенефициаром «налога на миллиардеров», или налога на богатство? Куда переедут богатые люди и компании, оставив Соединенные Штаты на произвол судьбы? Большинству в любом случае необязательно быть в США, — цитирует Трампа в Twitter его представитель Лиз Харрингтон. — Я знаю все эти очень умно управляемые страны, и все они в восторге от того, что радикальные левые маньяки делают в Конгрессе».
Новый налог предполагает, что корпорации будут обязаны платить минимум