Илон Маск и Дональд Трамп оказались заодно. Они против «налога на миллионеров»

Бизнесмен и президент США в 2017–2021 годах Дональд Трамп вместе с основателем SpaceX и Tesla Motors Илоном Маском выступили против инициативы сенатора-демократа Рона Уайдена ввести в стране «налог на миллиардеров». Парламентарий предлагает обязать самых богатых американцев платить налоги не только с прямых доходов, но и с роста стоимости активов. Предполагается, что новый налог будет приносить в бюджет около 160 миллиардов долларов в год.



Илон Маск заявил в Twitter, что новый налог не поможет в борьбе с госдолгом США. «Государственный долг США составляет 28 900 миллиардов долларов, или 229 тысяч долларов на одного налогоплательщика. Даже установление 100 % налога на всех миллиардеров приведет лишь к небольшому увеличению этого числа, поэтому очевидно, что остальные средства заберут у простого населения. Это простая математика. Настоящая проблема — это расходы», — написал Маск.

