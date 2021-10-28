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Илон Маск и Дональд Трамп оказались заодно. Они против «налога на миллионеров»

Шеф SpaceX и экс-президент США выступили против налога на рост стоимости активов

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Бизнесмен и президент США в 2017–2021 годах Дональд Трамп вместе с основателем SpaceX и Tesla Motors Илоном Маском выступили против инициативы сенатора-демократа Рона Уайдена ввести в стране «налог на миллиардеров». Парламентарий предлагает обязать самых богатых американцев платить налоги не только с прямых доходов, но и с роста стоимости активов. Предполагается, что новый налог будет приносить в бюджет около 160 миллиардов долларов в год.

Илон Маск заявил в Twitter, что новый налог не поможет в борьбе с госдолгом США. «Государственный долг США составляет 28 900 миллиардов долларов, или 229 тысяч долларов на одного налогоплательщика. Даже установление 100 % налога на всех миллиардеров приведет лишь к небольшому увеличению этого числа, поэтому очевидно, что остальные средства заберут у простого населения. Это простая математика. Настоящая проблема — это расходы», — написал Маск.

В свою очередь Дональд Трамп намекнул на исход бизнеса из США после принятия нового налога. «Какая страна будет основным бенефициаром «налога на миллиардеров», или налога на богатство? Куда переедут богатые люди и компании, оставив Соединенные Штаты на произвол судьбы? Большинству в любом случае необязательно быть в США, — цитирует Трампа в Twitter его представитель Лиз Харрингтон. — Я знаю все эти очень умно управляемые страны, и все они в восторге от того, что радикальные левые маньяки делают в Конгрессе».

Новый налог предполагает, что корпорации будут обязаны платить минимум 15 % от прибыли, если заработали более одного миллиарда долларов. Сейчас обычная налоговая ставка для корпораций составляет 21 %. До такого уровня она была снижена при президенте Трампе. Предполагается, что новый налог достигнет отметки в 23,8 %.

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Комментарии (2)

260650801
правильно говорит Масяня. На хрена собирать со своих налоги, если фантиков и так можно напечатать сколько угодно...
f0ntan
Значит, как и Депардье, будут просить российское гражданство
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