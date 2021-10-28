В Приамурье пьяные жители избили беременную переписчицу населения

Пьяные жители многоэтажки в Шимановском районе Приамурья избили беременную женщину-волонтёра, которая принимала участие в переписи населения. Об этом 28 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.



«Установлено, что вечером 24 октября нетрезвые жители одной из квартир многоквартирного дома напали на беременную переписчицу, которая делала обход по квартирам. Нетрезвые хозяева квартиры хватали женщину за одежду, толкали в стену, пытались спустить с лестницы, в результате чего причинили ей побои», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

