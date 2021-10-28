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В Приамурье пьяные жители избили беременную переписчицу населения

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Пьяные жители многоэтажки в Шимановском районе Приамурья избили беременную женщину-волонтёра, которая принимала участие в переписи населения. Об этом 28 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

«Установлено, что вечером 24 октября нетрезвые жители одной из квартир многоквартирного дома напали на беременную переписчицу, которая делала обход по квартирам. Нетрезвые хозяева квартиры хватали женщину за одежду, толкали в стену, пытались спустить с лестницы, в результате чего причинили ей побои», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

МВД возбудило по факту происшествия уголовное дело по ст. 116 УК (побои). Напомним, всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится до 14 ноября. Власти настоятельно советуют последовать примеру Владимира Путина и Михаила Мишустина и пройти перепись онлайн на сайте госуслуг.

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Комментарии (42)

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За 8000 обходить адреса, в числе которых притоны, алкаши, психи, сексуально озабоченные и пр.? Ну не знаю, если только с отчаяния.........
Thunder
А какого лешего они ходят одни? ЛЮБОЙ обход квартир от госструктур - будь то судебные приставы, коммунальщики, переписчики, врачи - должны ходить по квартирам с нарядом ментов. Какое населеньице - такие и меры против него нужно принимать. 500 человек будут адекватными, а 501-я семейка бичей пырнет тебя ножом
dedmoroz_5e4d8827384c2
как понял из шума в СМИ, там даже водка (неводка) есть только палёная, другой нет
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