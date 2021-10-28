Как в плохом анекдоте. Петербуржец «убил» соседа дважды и получил 4 года в колонии общего режима

Артур Кардаш повздорил с соседом по коммуналке апрельской ночью в прошлом году. Инициатором скандала был второй житель квартиры. Обоих в итоге доставили в отдел полиции, где у Кардаша приняли заявление об угрозе убийством. Сосед же заявил о нанесении телесных повреждений. Оба вернулись домой, но той же ночью встретились на лестнице. Мужчины продолжили выяснять отношения.

Кардаш ударил ногой поднимающегося соседа, тот скатился по ступенькам на один пролет и тут же получил еще несколько ударов. Потерпевший скатился еще ниже. Нападавший дважды прыгнул на поверженного и запинал ногами. Сосед перестал двигаться. Кардаш позвал брата и они вместе дотащили тело до площадки 13 этажа, а затем по запасной лестнице до лоджии 9 этажа.



Кардаш подумал, что его оппонент уже умер, поэтому столкнул тело вниз. Однако, как показала экспертиза, сосед во время полета был еще жив и скончался от травм, полученных при ударе об асфальт.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 1 месяц в ИК общего режима. Кардаш взят под стражу в зале суда.



Стоит отметить, что изначально уголовное дело было возбуждено по «убойной» 105 статье УК РФ, однако на этапе следствия переквалифицировано на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «причинение смерти по неосторожности».