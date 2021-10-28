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Как в плохом анекдоте. Петербуржец «убил» соседа дважды и получил 4 года в колонии общего режима

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который убил своего соседа, думая, что тот уже мертв

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Кировский районный суд разбирался в запутанной истории гибели мужчины с проспекта Маршала Жукова. Подробности 28 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Артур Кардаш повздорил с соседом по коммуналке апрельской ночью в прошлом году. Инициатором скандала был второй житель квартиры. Обоих в итоге доставили в отдел полиции, где у Кардаша приняли заявление об угрозе убийством. Сосед же заявил о нанесении телесных повреждений. Оба вернулись домой, но той же ночью встретились на лестнице. Мужчины продолжили выяснять отношения.

Кардаш ударил ногой поднимающегося соседа, тот скатился по ступенькам на один пролет и тут же получил еще несколько ударов. Потерпевший скатился еще ниже. Нападавший дважды прыгнул на поверженного и запинал ногами. Сосед перестал двигаться. Кардаш позвал брата и они вместе дотащили тело до площадки 13 этажа, а затем по запасной лестнице до лоджии 9 этажа.

Кардаш подумал, что его оппонент уже умер, поэтому столкнул тело вниз. Однако, как показала экспертиза, сосед во время полета был еще жив и скончался от травм, полученных при ударе об асфальт.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 1 месяц в ИК общего режима. Кардаш взят под стражу в зале суда.

Стоит отметить, что изначально уголовное дело было возбуждено по «убойной» 105 статье УК РФ, однако на этапе следствия переквалифицировано на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «причинение смерти по неосторожности».

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Комментарии (21)

Brevnault
Если оставить эмоции, то суд по сути прав. Ключевую роль здесь играет форма вины. Подсудимый говорит (и доказывает): мой умысел был направлен только на причинение тяжкого вреда здоровью, убивать не хотел (в область жизненно важных органов умышленные удары не наносил), соответственно Статья 111 УК (ч.1). Когда увидел, что жертва не шевелится, решил что убил по неосторожности (Статья 109 УК). Будучи уверенным, что он уже мертвый, сбросил с 9-го этажа (мертвому все равно - сбросили его, сожгли или закопали в землю). Да, сбросив, убил, но умысла на убийство не было, ибо считал трупом.
Статья 111 УК (ч.1) - до 8 лет л/с (от 0 до 8).
Статья 109 УК - до 2 лет л/с (от 0 до 2).
Можно еще притянуть Статью 244 УК "Надругательство над телами умерших", но там даже в группе до 5 лет.
А вообще, это недоработка следствия. Думали, что все просто и всем понятно. Шлепнули 105-ю и в суд. А там адвокаты и переквалификация.
Конечно, учитывая все обстоятельства, могли дать и 8 лет. Но еще есть кассация.
197655194
За убийство 4 года? Как такое может быть?
266064345
Пора суды заносить в списки иноагентов. Развал страны и политической системы. Скоро каждый десятый житель страны будет на УДО или на условке. Так называемые птенцы Керенского
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