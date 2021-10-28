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ФСБ: В Мурманской области предотвращены теракты

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Спецслужбы в Кандалакше ликвидировали сторонника запрещённого «Исламского государства»*, который планировал провести теракты на военных объектах. Об этом 28 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

«Вскрыта и пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации «Исламское государство»*, местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористических актов на военных объектах региона», — заявили в ведомстве.

Операция прошла на окраине города, рядом с тайником, из которого мужчина как раз хотел извлечь самодельную бомбу. Увидев силовиков, он открыл стрельбу, и его застрелили ответным огнём. Раненых нет. Там же, а также по месту проживания преступника нашли боеприпасы, готовую бомбу, компоненты для ещё одной, оружие, средства конспиративной связи.

На днях теракт предотвратили и на Ставрополье, его также готовили сторонники запрещенного ИГ*.

* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещённая в России.

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