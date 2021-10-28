Главный тренер «Барселоны» уволен после поражения команды

Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Рональд Куман отправлен в отставку после поражения команды, сообщает 28 октября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФК.
В среду «Барселона» проиграла команде «Райо Вальекано» в 11-м туре чемпионата Испании со счётом 0:1.
Нидерландец Куман сам был игроком «Барселоны» в 1989–1995 годах. Он возглавил клуб в августе 2020 года, его контракт действовал до 30 июня 2022-го. При нём команда заняла третье место в чемпионате Испании-2020/21. Сейчас она на девятом месте в турнирной таблице чемпионата страны. При нём же из команды ушли Месси и Суарес.