Каршеринг разбил припаркованную машину на 2-м Луче

Утро 28 октября каршеринговый «Ниссан» встретил разбитым в ДТП на улице 2-й Луч в Невском районе Петербурга.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», пользователь каршеринга, видимо, врезался в припаркованный у дома 3 «Форд». «Признаков жизни рядом с местом происшествия не обнаружено, только каршеринг одиноко мигает аварийными сигналами», — рассказывали в группе.
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Один из подписчиков группы утверждает, что участников аварии было больше. «Там был лютый замес из 6 тачек. ДПС все оформили», — пишет Михаил.