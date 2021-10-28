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Сеть Fix Price повышает цены

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Сеть магазинов Fix Price, работающая в том числе и в Петербурге, меняет фиксированные ценники на товары с 50 и 77 рублей до 59 и 79 рублей, передаёт 28 октября ТАСС со ссылкой на компанию.

«В ноябре Fix Price планирует ввести два новых прайс-поинта — 59 рублей и 79 рублей, а также начать перестановку товаров различных ценовых категорий. Ожидается, что это приведет к постепенному вытеснению из ассортимента товаров по цене 50 и 77 рублей, с целью дальнейшей поддержки увеличения валовой рентабельности и роста», — сообщили в сети.

Средний чек покупателя в магазине, по данным сети, в третьем квартале составил 282 рубля. Это на 5 % больше, чем год назад. Доля товаров стоимостью выше 100 рублей выросла до 27,2 % (год назад — 18,5 %). Почти треть объёма розничных продаж приходится на продукты питания (27,9 %).

Fix Price — сеть магазинов низких фиксированных цен, которая насчитывает более 4,7 тысячи магазинов в России и странах ближнего зарубежья. В 2020 году выручка компании составила 190,1 млрд рублей, показатель EBITDA — 36,8 млрд рубля, чистая прибыль достигла 17,6 млрд рублей (в соответствии с МСФО).

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Комментарии (8)

teodor
какой же это фикс прайс теперь!
260569221
Смешно… китайский ширпотреб во всем мире дешевеет, но в фикс прайсе - дорожает
… парадокс
Гражданкa
давно уже начали поднимать ценник, и также ставили упаковки с меньшим количеством по прежней цене. Захожу изредка, нахожу для себя полезные штуки незадорого. Рост цен уже давно и повсеместно, ничего удивительного.
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