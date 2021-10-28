Сеть Fix Price повышает цены

Сеть магазинов Fix Price, работающая в том числе и в Петербурге, меняет фиксированные ценники на товары с 50 и 77 рублей до 59 и 79 рублей, передаёт 28 октября ТАСС со ссылкой на компанию.



«В ноябре Fix Price планирует ввести два новых прайс-поинта — 59 рублей и 79 рублей, а также начать перестановку товаров различных ценовых категорий. Ожидается, что это приведет к постепенному вытеснению из ассортимента товаров по цене 50 и 77 рублей, с целью дальнейшей поддержки увеличения валовой рентабельности и роста», — сообщили в сети.

