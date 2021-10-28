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В Череповце произошёл химический выброс, пострадали люди

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Два или три человека пострадали из-за выброса аммиака в Череповце (Вологодская область) — на химическом заводе по производству фосфорсодержащих минеральных удобрений, сообщает 28 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В региональном ГУ МЧС подтвердили факт ЧП. По данным ведомства, пострадавших трое. На место выехали сотрудники МЧС, скорой помощи, Роспотребнадзора.

В городе проверяют предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.

По данным РИА Новости, утечка аммиака уже устранена. Ветер уносит пары в сторону от жилых домов, уверяют в экстренных службах.

В Череповце расположена основная производственная площадка «ФосАгро».

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Комментарии (8)

IlyaM
Каждый раз, проезжая мимо на поезде, удивляюсь, как там вообще люди живут.
Аппаратчик мокрой классификации
" На место выехали сотрудники Роспотребнадзора." - прям слесари-гинекологи эти потребнадзоры..
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