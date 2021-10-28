В Череповце произошёл химический выброс, пострадали люди

Два или три человека пострадали из-за выброса аммиака в Череповце (Вологодская область) — на химическом заводе по производству фосфорсодержащих минеральных удобрений, сообщает 28 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник.



В региональном ГУ МЧС подтвердили факт ЧП. По данным ведомства, пострадавших трое. На место выехали сотрудники МЧС, скорой помощи, Роспотребнадзора.



В городе проверяют предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.



По данным РИА Новости, утечка аммиака уже устранена. Ветер уносит пары в сторону от жилых домов, уверяют в экстренных службах.