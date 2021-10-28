Ракета, расписанная под хохлому, вывела на орбиту корабль с новогодней едой для космонавтов

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» ночью 28 октября стартовала с космодрома Байконур. Корабль с оборудованием, одеждой и едой выведен на орбиту. Пристыковаться к российскому сегменту МКС он должен 30 октября, сообщает Роскосмос.



Ракета необычная. В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода на неё нанесена символика этого события, в том числе узоры под хохлому — изображения жёлтых листьев и цветов на черном фоне.

