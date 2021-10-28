Ракета, расписанная под хохлому, вывела на орбиту корабль с новогодней едой для космонавтов

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» ночью 28 октября стартовала с космодрома Байконур. Корабль с оборудованием, одеждой и едой выведен на орбиту. Пристыковаться к российскому сегменту МКС он должен 30 октября, сообщает Роскосмос.
Ракета необычная. В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода на неё нанесена символика этого события, в том числе узоры под хохлому — изображения жёлтых листьев и цветов на черном фоне.
Автор: roscosmos.ru
Полёт организован для доставки топлива, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции в пилотируемом режиме. На МКС должны прибыть 560 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды и 43 кг сжатого воздуха в баллонах. Всего на борту корабля около 1490 кг различного оборудования и материалов, включая средства медицинского контроля, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты, укладки для проведения космических экспериментов.
Завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев сообщал ТАСС, что «Прогресс МС-18» привезёт в космос в том числе продукты для новогоднего стола. По словам космонавта Петра Дуброва, члены экипажа ждут сюрпризы из дома и подарки к праздникам.