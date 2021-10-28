Аномальное тепло приходит в Петербург. Синоптики предсказывают рекорды

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 28 октября в Санкт-Петербурге чаще всего бывает паcмурно, как и сегодня. Ясно за все эти годы было только один раз, облачно с прояснениями — 16 раз. Самое холодное 28 октября выдалось в 1968 году, минус 7 днём, а самое тёплое — в 2013 году, плюс 12. Обычно (в более чем 75% случаев) температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от минус 1 до плюс 8 градусов. Сегодняшние плюс 6 ночью и плюс 9 днём — повышенная для конца октября температура, отмечает «Яндекс».

В следующие два дня, по данным СЗ УГМС, воздух прогреется уже до 10–12 градусов. Если в пятницу всё ещё возможен небольшой дождь, то в субботу — преимущественно без осадков.

