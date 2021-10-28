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Аномальное тепло приходит в Петербург. Синоптики предсказывают рекорды

В Петербурге ожидается 7–9 градусов, а к выходным ещё больше

В Северной столице сыро, но в целом погода благоволит нам. Череда тёплых дней продолжается, показатели уже выше нормы. А к выходным воздух прогреется ещё больше, и даже может выглянуть солнце.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 октября днём местами ожидается небольшой дождь. Ветер умеренный. Температура составит 7–9 градусов.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 28 октября в Санкт-Петербурге чаще всего бывает паcмурно, как и сегодня. Ясно за все эти годы было только один раз, облачно с прояснениями — 16 раз. Самое холодное 28 октября выдалось в 1968 году, минус 7 днём, а самое тёплое — в 2013 году, плюс 12. Обычно (в более чем 75% случаев) температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от минус 1 до плюс 8 градусов. Сегодняшние плюс 6 ночью и плюс 9 днём — повышенная для конца октября температура, отмечает «Яндекс».

В следующие два дня, по данным СЗ УГМС, воздух прогреется уже до 10–12 градусов. Если в пятницу всё ещё возможен небольшой дождь, то в субботу — преимущественно без осадков.

О волне тепла, идущей в европейскую часть страны, сообщает и центр «Фобос». Температурные показатели приблизятся к историческим максимумам. Пока нагреваться Петербургу мешает плотная облачность. «Но в последующие дни над Невой выглянет солнце, и дневная температура повысится до +10... +13 градусов, не исключены новые суточные рекорды тепла», — отмечают метеорологи.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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