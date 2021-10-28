Благотворительные фонды попросили Путина не распространять на них закон об иноагентах. Подписались Хаматова, Хабенский, Бекмамбетов и другие

Руководители российских благотворительных фондов направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором попросили не распространять на такие организации действие закона об «иностранных агентах». Об этом 27 октября сообщает издание «Такие дела», ссылаясь на учредителя фонда «Нужна помощь» Дмитрия Алешковского.

«Уставная деятельность благотворительной организации не может считаться политической деятельностью, следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведенного федерального закона. Осуществление же благотворительной организацией деятельности, противоречащей положениям ее устава, и так является предметом контроля со стороны Минюста России. В частности, в результате неоднократного совершения действий, противоречащих целям благотворительной организации, она может быть ликвидирована в судебном порядке», — гласит текст письма.

