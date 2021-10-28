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Благотворительные фонды попросили Путина не распространять на них закон об иноагентах. Подписались Хаматова, Хабенский, Бекмамбетов и другие

Благотворительные фонды попросили Путина вывести их из-под закона об иноагентах

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Руководители российских благотворительных фондов направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором попросили не распространять на такие организации действие закона об «иностранных агентах». Об этом 27 октября сообщает издание «Такие дела», ссылаясь на учредителя фонда «Нужна помощь» Дмитрия Алешковского.

«Уставная деятельность благотворительной организации не может считаться политической деятельностью, следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведенного федерального закона. Осуществление же благотворительной организацией деятельности, противоречащей положениям ее устава, и так является предметом контроля со стороны Минюста России. В частности, в результате неоднократного совершения действий, противоречащих целям благотворительной организации, она может быть ликвидирована в судебном порядке», — гласит текст письма.

Руководители также предложили дать право тем НКО, которые уже включены в список иноагентов, выйти из реестра в случае изменения закона.

Коллективное письмо подписали 40 человек. Среди них — учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, соучредитель «Подсолнуха» Тимур Бекмамбетов, учредитель фонда «Я в помощь» актер Никита Кукушкин, председатель организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, президент Русфонда Лев Амбиндер и другие.

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Комментарии (3)

Свободу Лёхе!
Просто дичь какая-то.. Да занимаясь благотворительностью, они Всему Миру показывают, как ни кто другой, что Государство не способно помочь тем, кому помогают они, а если ещё серьёзнее, показывают что.. Государство вообще почти недееспособно! Да, это - Правда, но Враг не должен об этом знать, ибо - не дремлет! ) Кто же они, как не.. первейшие из иноагентов!? )
Владислав М
Что значит "попросили Путина". Он что царь батюшка и пишет законы самостоятельно?
Als
Образцовая сервильность. Ну, а что, пушкинское "поцелуй ручку у бандита" это же не плод воображения.
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