В Японии стартовали продажи летающих мотоциклов

Японский производитель дронов ALI Technologies начал продавать ховербайки — летающие мотоциклы без колес. XTurismo Limited Edition доступен всем желающим за 680 тысяч долларов, что составляет более 47,5 млн рублей.
Как сообщает Reuters, транспортное средство оснащено обычным двигателем внутреннего сгорания и четырьмя — с питанием от аккумуляторов. С их помощью байк может летать со скоростью до 100 км/час в течение 40 минут.
Генеральный директор компании сообщил, что в ближайшее время XTurismo Limited Edition нельзя будет использовать на японских дорогах общего пользования из-за ограничений в законодательстве. Фирма рассчитывает, что летающие мотоциклы найдут себе применение среди любителей суперкаров, которые могли бы ездить на них по гоночным трассам, или у спасателей, вынужденных работать в труднодоступной местности.
Заказы на ховербайки принимают с 26 октября, однако поставки начнутся только в первой половине 2022 года.