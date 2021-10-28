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В Японии стартовали продажи летающих мотоциклов

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Японский производитель дронов ALI Technologies начал продавать ховербайки — летающие мотоциклы без колес. XTurismo Limited Edition доступен всем желающим за 680 тысяч долларов, что составляет более 47,5 млн рублей.

Как сообщает Reuters, транспортное средство оснащено обычным двигателем внутреннего сгорания и четырьмя — с питанием от аккумуляторов. С их помощью байк может летать со скоростью до 100 км/час в течение 40 минут.

Генеральный директор компании сообщил, что в ближайшее время XTurismo Limited Edition нельзя будет использовать на японских дорогах общего пользования из-за ограничений в законодательстве. Фирма рассчитывает, что летающие мотоциклы найдут себе применение среди любителей суперкаров, которые могли бы ездить на них по гоночным трассам, или у спасателей, вынужденных работать в труднодоступной местности.

Заказы на ховербайки принимают с 26 октября, однако поставки начнутся только в первой половине 2022 года.

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Комментарии (3)

AlBerkut
Прикольно, Япония уже в 22 веке местами живёт...
700К$ дороговато, но ничего, скоро на алиэкспрессе будут такие же, только с телевизором и двумя симками, и дешевле раз в несколько, вот его и возьму😉😎😂😂

Да, тут вроде с одной стороны всё понятно, грубо говоря большой квадрокоптер с местом для наездника, но его что, И заряжать, И заправлять? А электродвижки не запитать от ДВС?
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