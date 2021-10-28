В Японии стартовали продажи летающих мотоциклов

Японский производитель дронов ALI Technologies начал продавать ховербайки — летающие мотоциклы без колес. XTurismo Limited Edition доступен всем желающим за 680 тысяч долларов, что составляет более 47,5 млн рублей.



Как сообщает Reuters, транспортное средство оснащено обычным двигателем внутреннего сгорания и четырьмя — с питанием от аккумуляторов. С их помощью байк может летать со скоростью до 100 км/час в течение 40 минут.