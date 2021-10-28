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РБК: На достройку платной трассы Москва-Петербург выделят более 25 млрд рублей из ФНБ

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На строительство участка скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург М11 «Нева» в обход Твери правительство выделит 25,6 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Об этом 28 октября пишет РБК со ссылкой на свой источник, который знаком с подготовкой проекта.

Всего на достройку обхода вокруг Твери нужно около 62 млрд рублей. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение средств из ФНБ уже поддержали в правительстве. «Проект оценивается в [сумму] порядка 62 млрд руб., и, по нашим расчетам, около 30 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета», — заявили изданию в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина. Он не уточнил, сколько именно денег возьмут в ФНБ.

Платную трассу М-11 открыл в ноябре 2019 года президент России Владимир Путин, тогда же она получила название «Нева». До конца дорога до сих пор не достроена. В Тверской области движение идет по реконструированному участку федеральной автодороги Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург M10 «Россия». О достройке участка в обход Твери стало известно в феврале 2020 года.

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Комментарии (1)

michailPotapov
Украли участок теперь по новой?
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