РБК: На достройку платной трассы Москва-Петербург выделят более 25 млрд рублей из ФНБ

На строительство участка скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург М11 «Нева» в обход Твери правительство выделит 25,6 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Об этом 28 октября пишет РБК со ссылкой на свой источник, который знаком с подготовкой проекта.



Всего на достройку обхода вокруг Твери нужно около 62 млрд рублей. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение средств из ФНБ уже поддержали в правительстве. «Проект оценивается в [сумму] порядка 62 млрд руб., и, по нашим расчетам, около 30 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета», — заявили изданию в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина. Он не уточнил, сколько именно денег возьмут в ФНБ.