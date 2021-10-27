СКА в серии буллитов обыграл рижское «Динамо»

СКА выиграл со счетом 5:4 по итогам послематчевых буллитов.
Голы за петербургский клуб забили Валентин Зыков (14 минута), Иван Морозов (24), Кирилл Марченко (30), Йоонас Кемпайнен (40 — в большинстве). Победный буллит на счету Андрея Кузьменко.
У рижан отличились Лукаш Радил (12), Гинтс Мейя (40), Оскарс Цибульскис (43 — в большинстве), Рис Скарлетт (51 — в большинстве).
Победный. Красивый. Наш. pic.twitter.com/rU3m2chehQ— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 27, 2021
Благодаря этой победе СКА закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ с 35 очками. Ближайший конкурент, «Йокерит», отстает на 4 очка. Следующий матч армейцы с Невы проведут 29 октября в Москве против столичного «Динамо».