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СКА в серии буллитов обыграл рижское «Динамо»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регуляного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо». Встреча проходила в Риге 27 октября.

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СКА выиграл со счетом 5:4 по итогам послематчевых буллитов.

Голы за петербургский клуб забили Валентин Зыков (14 минута), Иван Морозов (24), Кирилл Марченко (30), Йоонас Кемпайнен (40 — в большинстве). Победный буллит на счету Андрея Кузьменко.

У рижан отличились Лукаш Радил (12), Гинтс Мейя (40), Оскарс Цибульскис (43 — в большинстве), Рис Скарлетт (51 — в большинстве).

Благодаря этой победе СКА закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ с 35 очками. Ближайший конкурент, «Йокерит», отстает на 4 очка. Следующий матч армейцы с Невы проведут 29 октября в Москве против столичного «Динамо».

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Комментарии (1)

セルゲイ
Буллиты с рижским "Динамо" это показатель "качественной игры"
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