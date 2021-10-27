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В СКА вернулся обладатель Кубка Стэнли

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Петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Александром Волковым. Как сообщили 27 октября в пресс-службе армейской команды, соглашение с форвардом рассчитано на 4 года и будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Волков уже выступал в СКА с 2013 по 2017 годы. В июне 2017-го он подписал контракт с клубом НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг». В сентябре 2020-го стал обладателем Кубка Стэнли, затем его обменяли в «Анахайм».

Всего в НХЛ провел 46 матчей и отметился 14 (7+7) очками. В АХЛ на счету Волкова 123 (55+68) балла в 196 играх.

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