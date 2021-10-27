Умер сценарист первого бразильского сериала, показанного в СССР

Бразильский сценарист Жилберту Брага умер в возрасте 75 лет. Об этом 27 октября сообщает местное издание G1 со ссылкой на его родственников.

Его племянник Бернарду Араужу уточнил, что дядю госпитализировали в пятницу с перфорацией пищевода. Сценарист испытывал серьезные проблемы со здоровьем в течение последних нескольких лет, перенес операции на позвоночнике и сердце.



Самая известная в России работа Брагу — вышедший в Бразилии еще в 1976 году сериал «Рабыня Изаура». Он получил признание во многих странах и несколько премий. Сериал стал первой «теленовеллой», которая вышла в эфир советского телевидения в 1988 году. Он был так популярен, что родители иногда называли дочерей в честь главной героини Изауры дус Сантус.

