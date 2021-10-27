ФСО предлагает запретить ездить по Красной площади на роликовых коньках и самокатах

Федеральная служба охраны (ФСО) намеревается запретить передвижение на велосипедах, самокатах и роликовых коньках по Красной площади и в Александровском саду. Разработанный службой проект появился на сайте проектов нормативных правовых актов.



В тексте документа, опубликованного на портале 27 октября, предлагается внести в правила посещения Московского Кремля пункт о том, что «при нахождении в Александровском саду и на Красной площади посетителям запрещается передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других подобных средствах передвижения».

