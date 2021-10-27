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ФСО предлагает запретить ездить по Красной площади на роликовых коньках и самокатах

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Федеральная служба охраны (ФСО) намеревается запретить передвижение на велосипедах, самокатах и роликовых коньках по Красной площади и в Александровском саду. Разработанный службой проект появился на сайте проектов нормативных правовых актов.

В тексте документа, опубликованного на портале 27 октября, предлагается внести в правила посещения Московского Кремля пункт о том, что «при нахождении в Александровском саду и на Красной площади посетителям запрещается передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других подобных средствах передвижения».

Согласно информации из пояснительной записки, изменение вводится для повышения уровня безопасности граждан. Общественное обсуждение будет окончено 10 ноября.

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Комментарии (7)

alexpv
Трусливая власть однако теперяче. В начале прошлого века по Красной площади трамваи ходили с остановками.
K_Lutsky
Лучше запретите ездить по тротуарам на самокатах. А то задолбали, пешеходам уже ходить по трутоару стало опасно, снести могут)
constn
Через Госуслуги группами. Неча вообще в Нерезиновую, холопы.
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