Три российских хоккеиста вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. Двое из них в прошлом играли в СКА

Стали известны десять самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги. Рейтинг 27 октября опубликовал журнал Forbes.



В него вошли трое россиян: нападающие Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Никита Кучеров («Тампа Бэй»), а также вратарь Сергей Бобровский («Флорида»).



Панарин в рейтинге занимает шестое место с доходом в 11,2 млн долларов в год. При этом 10,8 млн долларов составляют зарплата и бонусы, 400 тысяч — доходы от рекламных контрактов.



Кучеров и Бобровский замыкают топ-10, заняв девятое и десятое места соответственно. Доход Кучерова в текущем сезоне составляет 10,3 млн долларов (9,9 млн + 400 тыс.), а Бобровского — 10,1 млн долларов (9,9 млн + 200 тыс.).

