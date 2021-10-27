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Три российских хоккеиста вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. Двое из них в прошлом играли в СКА

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Стали известны десять самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги. Рейтинг 27 октября опубликовал журнал Forbes.

В него вошли трое россиян: нападающие Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Никита Кучеров («Тампа Бэй»), а также вратарь Сергей Бобровский («Флорида»).

Панарин в рейтинге занимает шестое место с доходом в 11,2 млн долларов в год. При этом 10,8 млн долларов составляют зарплата и бонусы, 400 тысяч — доходы от рекламных контрактов.

Кучеров и Бобровский замыкают топ-10, заняв девятое и десятое места соответственно. Доход Кучерова в текущем сезоне составляет 10,3 млн долларов (9,9 млн + 400 тыс.), а Бобровского — 10,1 млн долларов (9,9 млн + 200 тыс.).

Возглавляет список канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 16,4 млн долларов (12,4 млн + 4 млн).

Отметим, что Бобровский и Панарин в разные годы играли в петербургском СКА.

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Комментарии (1)

K_Lutsky
Странно, а Овечкин, Василевский не заслужили таких денег?)
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