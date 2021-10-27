«Ковбой» с парковки «Карусели» ушел домой из зала суда. Стрельбу он начал из-за косого взгляда на его «Мерседес»

Красносельский районный суд огласил приговор в отношении Виталия Ведищева, признанного виновным в хулиганстве с оружием. Об этом 27 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел в июле. На выезде с парковки «Карусели» на Партизана Германа Ведищев вступил в конфликт с другим мужчиной и выстрелил из пневматического пистолета ему под ноги. На заседании подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном.



Потерпевший добавил деталей в рассказ. Он вспомнил, что в тот день на своем велосипеде пытался проехать вдоль стены в сторону выезда. Неожиданно он услышал рев мотора. Мужчина оглянулся, посмотрел на Ведищева, его «Мерседес Е240 Бенц» без правого крыла и пошел в сторону друзей. Неожиданно автомобиль тронулся, остановился в 10 метрах от потерпевшего и компании. Из окна водитель громко спросил велосипедиста, почему тут косо посмотрел на его «Мерседес». Затем Ведищев вышел из салона, подошел вплотную к потерпевшему и замахнулся правой рукой. Владелец велосипеда схватил руку, чтобы защититься. Тогда Ведищев вернулся к машине и достал пистолет.