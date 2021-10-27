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В Московском отеле открыли музей Таганской тюрьмы

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В Москве открылся музей Центральной таганской пересыльной тюрьмы Восьмого управления МВД СССР, более известной в народе как Таганка. Музей находится в одном здании с четырехзвездочной гостиницей сети Best Western.

Как сообщает девелопер и оператор отеля Becar Asset Management, здание 1908 года постройки предназначалось для квартир высокопоставленных сотрудников Таганской тюрьмы. После того как в 1958 году генсек ЦК КПСС Никита Хрущев распорядился разрушить исправительное сооружение, дом на улице Малые Каменщики остался одним из двух сохранившихся от комплекса.

В лобби отеля открылась экспозиция, посвященная истории Таганской тюрьмы, ее порядкам и знаменитым заключенным. Посетители музея узнают об истоках тюремного жаргона и фольклора, попытаются отгадать тюремные загадки и смогут познакомиться c принципом работы «квадрата Полибия».

По словам Анастасии Заболотной, директора департамента апарт-отелей Becar Asset Management, музей Таганской тюрьмы будет доступен как для постояльцев отеля, так и для всех желающих — москвичей и гостей столицы.

— Мы стремились, с одной стороны, сохранить историческое и архитектурное наследие города, а с другой — вдохнуть в свой объект новую жизнь, — добавила она.

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Комментарии (1)

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