В Московском отеле открыли музей Таганской тюрьмы

В Москве открылся музей Центральной таганской пересыльной тюрьмы Восьмого управления МВД СССР, более известной в народе как Таганка. Музей находится в одном здании с четырехзвездочной гостиницей сети Best Western.



Как сообщает девелопер и оператор отеля Becar Asset Management, здание 1908 года постройки предназначалось для квартир высокопоставленных сотрудников Таганской тюрьмы. После того как в 1958 году генсек ЦК КПСС Никита Хрущев распорядился разрушить исправительное сооружение, дом на улице Малые Каменщики остался одним из двух сохранившихся от комплекса.

