Опрос: половина россиян не считает «нет» от женщины отказом, а четверть может расценить попытку ударить как флирт

Четверть российских мужчин не считает однозначным отказом, если женщина при попытке контакта активно сопротивляется, применяет силу и пытается ударить. Они полагают, что такие действия могут означать флирт или даже согласие, следует из результатов опроса, опубликованных 27 октября РБК.



Исследование «Демография и секс: что думают 18+» провело агентство «Михайлов и партнеры» в рамках проекта «Мы считаем». Выяснилось, что почти половина (47%) опрошенных мужчин также не воспринимает прямое «нет» от женщины как четкий отказ. Если же этого слова не прозвучало, даже при активном сопротивлении 39% полагают, что с ними флиртуют, а 7% расценивают поведение женщины как согласие.

