Опрос: половина россиян не считает «нет» от женщины отказом, а четверть может расценить попытку ударить как флирт

Четверть российских мужчин не считает однозначным отказом, если женщина при попытке контакта активно сопротивляется, применяет силу и пытается ударить. Они полагают, что такие действия могут означать флирт или даже согласие, следует из результатов опроса, опубликованных 27 октября РБК.
Исследование «Демография и секс: что думают 18+» провело агентство «Михайлов и партнеры» в рамках проекта «Мы считаем». Выяснилось, что почти половина (47%) опрошенных мужчин также не воспринимает прямое «нет» от женщины как четкий отказ. Если же этого слова не прозвучало, даже при активном сопротивлении 39% полагают, что с ними флиртуют, а 7% расценивают поведение женщины как согласие.
Две трети опрошенных ответили, что не исключают секса на первом свидании (85% мужчин и 48% женщин). Выяснилось, что к этому вопросу проще относятся петербуржцы и москвичи, а еще люди с низким доходом и атеисты. А вот молодежь до 24 лет оказалась более консервативна: 47% ответили отрицательно.
Также 68% опрошенных отметили, что перемещение рук в зоны выше и ниже талии можно расценивать как харассмент — в том числе поверх одежды. 44% мужчин полагают, что домогательством могут не быть даже прикосновения под одеждой. При этом более 90% респондентов одобряют, когда мужчина придерживает перед женщиной дверь или подает ей пальто.