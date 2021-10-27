Цены на бензин на российских заправках растут вторую неделю подряд

Розничные цены на бензин начали расти по всей России. Об этом 27 октября пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).



С 14 по 21 октября, по сведениям ЦДУ, стоимость бензина росла во всех регионах страны, кроме Дальнего Востока. Рекордсменом стала Чувашия, где цена увеличилась на 23–24 копейки, следом идут Ставропольский край, Оренбургская область, Башкирия, Мордовия, Татарстан и Кировская область. В этих регионах бензин подорожал на 21–22 копейки.

