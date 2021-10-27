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Цены на бензин на российских заправках растут вторую неделю подряд

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Розничные цены на бензин начали расти по всей России. Об этом 27 октября пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

С 14 по 21 октября, по сведениям ЦДУ, стоимость бензина росла во всех регионах страны, кроме Дальнего Востока. Рекордсменом стала Чувашия, где цена увеличилась на 23–24 копейки, следом идут Ставропольский край, Оренбургская область, Башкирия, Мордовия, Татарстан и Кировская область. В этих регионах бензин подорожал на 21–22 копейки.

За неделю до этого стоимость топлива в среднем по России выросла примерно на 20 копеек. С 14 по 21 октября средний результат скромнее — средняя цена Аи-92 увеличилась на 10 копеек (до 46,19 руб./л), Аи-95 — на 9 копеек (до 49,65 руб./л).

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Комментарии (5)

Sergik7
Опять копейки считаем?
SergKoch
Открыли Америку, цена бензина с весны по 10-20 копеек примерно каждые 2-3 недели на заправках поднималась.
Аппаратчик мокрой классификации
Это всё потому что нефть подорожала! :))
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