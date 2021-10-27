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У новостройки в Пороховых нашли обезглавленного мужчину. Разгадку подсказал смартфон

Полиция выясняет причину смерти мужчины, найденного без головы на улице Лагоды

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Петербургская полиция восстанавливает обстоятельства, которые предшествовали гибели мужчины в Красногвардейском районе. Собирать его пришлось по частям.

Как стало известно «Фонтанке», около половины девятого утра 27 октября полицию вызвали на улицу Лагоды, 7, к 23-этажному жилому комплексу, сданному в прошлом году. По словам звонившего, рядом с третьей парадной лежит мертвец, голова отделена от тела.

На месте происшествия дежурная группа увидела мужчину примерно тридцати лет на вид. Документов при себе у него не оказалась, зато нашёлся телефон, который и внёс ясность. В нём — запись о желании совершить суицид. Формально личность погибшего пока не установлена, но полицейские уже связались с его знакомыми. Те рассказали, что разочарованию в жизни, вероятно, способствовали долги.

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Комментарии (1)

nikolays
Странная новость... Суицидник отрезал себе голову, потом решил, что этого недостаточно и выпрыгнул в окно? А видео он до или после этого записал?
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